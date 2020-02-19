Фуркад выиграл индивидуальную гонку на чемпионате мира, Поршнев – 11-й

На чемпионате мира по биатлону, который проходит в итальянской Антерсельве, в среду, 19 февраля, состоялась индивидуальная гонка среди мужчин на 20 километров с четырьмя огневыми рубежами. Победу одержал француз Мартен Фуркад.

Фуркад преодолел дистанцию за 49 минут 43,1 секунды с одним промахом. Вторым стал норвежец Йоханнес Бе (+57.0 – 2 промаха), а замкнул тройку лидеров австриец Доминик Ландертингер (+1:22.1 – 1).

Для 31-летнего француза эта медаль стала 12-й на чемпионатах мира, ранее он трижды выигрывал индивидуальные гонки на мировых первенствах – в 2013-м, 2015-м и 2016-м годах.

Лучшим из россиян стал Никита Поршнев (+3:53.3 – 2), который показал 11-й результат. Евгений Гараничев (+3:59.9 – 3) – 14-й, Александр Логинов (+4:06.9 – 5) – 15-й, Эдуард Латыпов (+6:14.9 – 4) – 43-й.