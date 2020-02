Первая британка получила право носить бордовый берет десантника

28-летняя капитан Королевской артиллерии Рози Уайлд стала первой женщиной в истории британских вооруженных сил, которая получила право носить бордовый берет, отличительный знак британских десантников.

Congratulations to Captain Rosie Wild, who has become the first woman to pass ‘P Company’, the All Arms Pre Parachute Selection. The course is one of the most gruelling challenges for soldiers to undertake. She received her maroon beret at Catterick yesterday. #inspiration pic.twitter.com/VehBh19LcR