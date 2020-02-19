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19 февраля 202018:37

Visa разрешила Coinbase выпускать дебетовые биткоин-карты

Американская криптовалютная биржа Coinbase получила статус полноправного участника системы Visa. Как сообщает Forbes, на сегодняшний день Coinbase является единственной крипто-компанией, которой удалось достичь такого уровня сертификации.

Статус "Principal Member" позволяет выпускать дебетовые карты, а клиенты Coinbase теперь могут тратить свои биткоины, эфиры и XRP везде, где принимаются карты Visa.

Держатели дебетовой карты Coinbase, которая была представлена в апреле 2019 года, смогут расплачиваться криптовалютой в 29 европейских странах. В приложении можно будет выбрать, какой кошелек использовать для предстоящих транзакций. Карта поддерживает 9 различных криптовалют: Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, Litecoin, Brave, Augur, Stellar, 0x и XRP. 

Возможно, еще более важным преимуществом статуса "Principal Member" является то, что Coinbase имеетй право выпускать дебетовые карты для других компаний, в том числе для других крипто-валютных компаний. Несмотря на то, что Coinbase не собирается предоставлять такие услуги в ближайшее время, это может стать новым источником доходов для компании, выручка которой за 2019 год упала практически на 40%.

Генеральный директор Coinbase UK Зиишан Фероз (Zeeshan Feroz) сказал в интервью Forbes, что раньше криптовалютные активы не были ликвидными, так как необходимо было было конвертировать их в обменнике, поэтому платежи не были мгновенными. Теперь токены можно будет тратить в режиме реального времени для оплаты товаров и услуг, независимо от того, принимает ли сам продавец криптовалютюту.

Ранее выпуском дебетовых карт Coinbase занималась группа компаний Paysafe Group Limited. Ожидается, что в конечном итоге сборы за обработку транзакций снизятся — в цепочке оплаты станет на одно звено меньше. На данный момент Coinbase взимает плату $0,99 за каждую транзакцию стоимостью менее доллара.

Примечательно, что ранее команда Visa негативно отзывалась о криптовалюте, называя биткоин «финансовым пузырем для преступников». Глава платежного гиганта Mastercard также негативно отзывался о криптовалютах. Осенью 2018 года обе компании приняли решение об ужесточении условий обслуживания биткоин-карт.

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