19 февраля 202016:31

Анонсирован первый смартфон на полноценной Windows 10

Малоизвестная британская компания Emperion представила смартфон Nebulus, в котором уживаются две операционные системы: полноценная Windows 10 на архитектуре ARM и Android. При этом работает новинка на неназванном ARM-процессоре Qualcomm Snapdragon.

Nebulus снабжен 6,19-дюймовым экраном Cosmos, двумя основными 13-мегапиксельными камерами Emperion OptiX и 10,5-мп фронтальной, а также флеш-накопителем объемом 128 ГБ (с возможностью расширения до 2 терабайт). Батарея очень емкая - 6000 мАч.

В Nebulus две операционки соседствуют друг с другом: пользователи могут свободно переключаться между ними, не перезагружая устройство. От сервисов Google Play (YouTube, почты Gmail и карт и других) разработчики отказались, сославшись на соображения безопасности. Тем не менее, пользователи могут запускать десктопные Windows-приложения, переходить в режим рабочего стола, подключая смартфон к монитору, и загружать новые программы из магазина Microsoft.

В компании добавили, что тесно сотрудничали с Microsoft при разработке аппарата. Использовать Windows 10X они не могли - эта система предназначена только для процессоров Intel, пишет MSPoweruser.

Релиз Nebulus назначен на этот год. Купить его можно будет за 549 фунтов стерлингов (около 45 тысяч рублей).

Сама Microsoft неоднократно пыталась освоить рынок мобильных операционок, но безуспешно. В декабре 10 декабря 2019 года компания прекратила клиентскую поддержку Windows 10 Mobile и порекомендовала пользователя перейти на устройства с Android и iOS.

Текст: Вести.Hi-tech

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