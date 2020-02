Анонсирован первый смартфон на полноценной Windows 10

Малоизвестная британская компания Emperion представила смартфон Nebulus, в котором уживаются две операционные системы: полноценная Windows 10 на архитектуре ARM и Android. При этом работает новинка на неназванном ARM-процессоре Qualcomm Snapdragon.

Nebulus снабжен 6,19-дюймовым экраном Cosmos, двумя основными 13-мегапиксельными камерами Emperion OptiX и 10,5-мп фронтальной, а также флеш-накопителем объемом 128 ГБ (с возможностью расширения до 2 терабайт). Батарея очень емкая - 6000 мАч.

