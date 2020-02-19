Приложение "ВКонтакте" полностью сменило дизайн

Разработчики социальной сети "ВКонтакте" выпустили обновленную версию мобильного приложения - в нем поменяли дизайн, за счет чего интерфейс стал визуально чище и светлее, и упростили навигацию. Об этом Вестям.Hi-tech сообщили в пресс-службе компании.

Новый дизайн "ВКонтакте" начала тестировать в октябре. Чтобы его опробовать, пользователи должны были найти и отсканировать на камеру смартфона QR-код, который размещался на улицах Москвы и Санкт-Петербурга. Предыдущий масштабный редизайн проводился в сентябре 2017 года.

В обновленной версии "ВКонтакте" переработана структура и реализован быстрый доступ к самым посещаемым разделам и наиболее востребованным функциям сервиса. Чтобы пользователи больше фокусировались на общении и контенте, разработчики убрали из приложения лишние разделители, громоздкие синие шапки, а также обновили иконки и шрифты.

Из нижнего меню команда "ВКонтакте" убрала "Рекомендаций" и "Уведомления" (их переместили в "Новости") - их место заняли вкладки "Друзья" и "Обзор". На последней собраны самые востребованные сервисы социальной сети - музыка, видео, сообщества, подкасты и другие. Отсюда же можно запустить поиск по всем сервисам "ВКонтакте" и сканер QR-кодов.

Музыкальный плеер был вынесен на небольшую полоску над нижнем меню. Так, элементы управления воспроизведением всегда отображаются на экране, где бы ни находился пользователь в приложении.

Строку со статусом разработчики "ВКонтакте" вернули на самое видное место - под именем пользователя. Самые востребованные функции (публикация "историй", постов, фотографий) остались на странице профиля, прочие (закладки, статистика, документы) были вынесены в отдельный блок.

У части пользователей приложение "ВКонтакте" уже обновилось. Всем новая версия станет доступна в течение ближайших недель.