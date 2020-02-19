В Сеть "утекли" техданные новой Skoda Octavia RS

Новое поколение "горячей" Skoda Octavia RS ранее уже было анонсировано с гибридной силовой установкой, но по обычным моторам информации не было. Теперь появилась и она.

Внутренний маркетинговый документ австрийского офиса Skoda "утек" в Сеть через неофициальный канал Skoda News в Twitter. Скорее всего, техданные из него ориентированы на местный рынок, но документ все равно дает практически полную картину по тем агрегатам, которые получит новое поколение RS.

Так, "негибридный" 2-литровый бензиновый турбомотор 2,0 TSI будет развивать 245 л.с. (столько же, сколько и прошлое поколение) и сочетаться как с 6-ступенчатой МКПП, так и с 7-ступенчатым "роботом" DSG. Двухлитровый турбодизель на Octavia RS будет выдавать 200 сил - также в связке с 7-скоростным "роботом". (При этом Skoda предпочла не использовать 2-литровый дизель от Kodiaq RS, который развивает 240 л.с. и 500 Нм). В продаже на рынке Австрии бензиновые и дизельные машины появятся в конце августа.

Но первой в продажу в начале июня все же пойдет Octavia RS именно в гибридной версии iV с силовой установкой, позаимствованной у Volkswagen Golf GTE. Состоит она из 1,4-литрового бензинового турбомотора, электродвигателя и 13-киловаттной батареи и обеспечивает на выходе 245 л.с. и 400 Нм крутящего момента.

Утверждается, что такой подход к компоновке сделает Skoda Octavia RS еще более универсальной: к практичности в обыденной жизни и управляемости вкупе с динамикой при спортивной езде добавятся еще и экономия топлива, и гордость от осознания участия в борьбе за чистоту атмосферы.

Дебютирует новая Octavia RS сразу в обоих кузовах - лифтбек и универсал - 3 марта в рамках Женевского автосалона.