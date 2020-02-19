У "заряженных" BMW 3 серии появилось дизельное альтер-эго

Линейка M-моделей баварской "трешки" приросла сразу двумя новыми вариантами с одним мотором на двоих: анонсирована модификация под названием M340d xDrive. А мотор для них позаимствовали, судя по всему, у аналогичных версий кроссоверов X3 и X4.

Рядная дизельная "шестерка", которую теперь устанавливают на новинки, развивает 340 л.с. и 700 Нм крутящего момента, причем 100% тяги доступно уже с 1 750 об/мин. Мотор отличается алюминиевым картером и головкой цилиндров, двухступенчатым наддувом и оптимизированной системой охлаждения поступающего воздуха.

Кроме того, дизель получил еще и ассистента - 48-вольтовый 11-сильный стартер-генератор, который может не только помогать при разгоне, но и рекуперировать кинетическую энергию в электричество. В итоге BMW M340d xDrive в кузове седан потратит на ускорение до 100 км/ч 4,6 секунды, а вариант в кузове универсал - на 0,2 с больше. При этом, по данным BMW, седан потребляет в среднем от 5,3 до 5,7 л на 100 км пробега, а "вагон" чуть прожорливее - 5,4-5,8 л топлива.

В стандартное оснащение новинок вошли 8-диапазонный автомат, система полного привода с дифференциалом М Sport на задней оси, спортивная подвеска (опционально доступен вариант с адаптивными амортизаторами) и выхлопная система от BMW M. На передней оси устанавливаются четырехпоршневые суппорты с 348-миллиметровыми дисками, на задней - суппорты однопоршневые, а диаметр дисков составляет 345 мм.

Визуально "подогретые" модификации можно будет отличить по доработанному аэродинамическому обвесу, а в интерьере появятся алюминиевый декор, спортивные кресла, М-руль и особые коврики. Данные о ценах и старте продаж пока не обнародованы.