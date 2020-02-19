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Коронавирус 46 минут назад

19 февраля 202020:25 Кирилл Бортников

Две недели карантина истекли. Обитатели тюменского санатория возвращаются домой

Две недели карантина истекли. Обитатели тюменского санатория возвращаются домой

Для 144 россиян и граждан СНГ, эвакуированных из китайского Уханя, карантин закончился. Две недели прошло. Большинство сразу же отправились по домам, всего несколько человек задержались в санатории под Тюменью до завтра. Глава Роспотребнадзора Анна Попова подчеркнула, что коронавирус ни у кого не нашли. А еще она отметила профессионализм и самоотверженность врачей, которые все это время были рядом.

Теплые объятия после долгой разлуки. Сначала в Китае, а потом в Тюмени — своих родных Света не видела давно. Первые постояльцы уже бывшего госпиталя обсервации вернулись домой. Две недели карантина закончились этой ночью — чемоданы здесь стали собирать сразу, не дожидаясь рассвета.

"Это было так — мы смотрели фильм, просто заходят и говорят — все идите вниз за чемоданами, спускайтесь", — рассказала Сабина Полякова.

Их привезли из очага коронавируса 5 февраля. Санаторий под Тюменью подошел по всем критериям. Гулять по этим коридорам постояльцам было запрещено. Здесь как раз находятся те номера, в которых гости провели последние две недели. Некоторые двери закрыты, а в каких-то комнатах уже собрали постельное белье.

Генеральную уборку с масштабной дезинфекцией здесь проведут позже. Как только санаторий покинет последний гость. Те, кто уезжал сегодня, благодарили персонал за радушный прием.

"Питание замечательное. Может быть, даже слишком замечательное — вкусное и слишком обильное", — говорит Александр Евстафьев.

Но и уровень безопасности — самый высокий. Строгий масочный режим — исключений ни для кого нет. Пара влюбленных, которые познакомились во время эвакуации из Ухани, только сегодня, выйдя с карантина, смогла увидеть друг друга.

Подобные обсервационные госпитали открывались еще в Советском Союзе — сегодня тюменским специалистам уже есть чем гордиться.

"Я бы хотела сказать, что эти люди — герои, то, что они сделали, ну, это крайне важно для страны и для тех людей, с которыми они находились в течение двух недель, обеспечивая максимальный комфорт, максимальную заботу и неустанное медицинское наблюдение", — сказала Попова.

Круглосуточный мониторинг, постоянный анализ ситуации. Первыми об успешном завершении карантина объявили специалисты Тюменского НИИ краевой и инфекционной патологии. В этих лабораториях как раз первыми получили отрицательные результаты проб на коронавирус.

Это процесс этапный, очень сложный, ювелирный. Сотрудники, которые работали над этой реакцией работали над каждой пробой по 5-6 часов", — сказала директор НИИ краевой инфекционной патологии Роспотрбнадзора Татьяна Степанова.

Первые постояльцы отправились домой самолетом с пересадкой в столице, другие успешно прошедшие карантин выбрали железную дорогу.

Опыт тюменских специалистов уже признали успешным — каждый из команды медиков сегодня получил благодарственные письма. Они, как и постояльцы санатория, также две недели были оторваны от дома.

"Очень хочется уже домой. Такое ощущение — смотрю на всех коллег, все это вспоминаешь и думаешь, какие все-таки все молодцы. Такие условия — они конечно объединяют коллектив и в следующий раз, если повторится такая ситуация, то мы уже будем знать, и будем уже подготовлены к этому всему", — говорят медики.

Всем уже выплатили премию за усердный труд. Сотрудники переходят на обычный режим работы.

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