С Diamond Princess отпустили 500 пассажиров: организацию карантина на лайнере назвали "ужасающей"

Первые две россиянки сегодня, 19 февраля, сошли на берег с круизного лайнера Diamond Princess, который был на карантине у берегов Японии. Еще два наших соотечественника с отрицательными анализами на коронавирус готовятся к высадке. 18 россиян пока остаются на лайнере. В целом сегодня с судна отпустили около 500 пассажиров, но параллельно у 79 нашли COVID-19, так что общее число заболевших составило 621. Это больше, чем в любой стране мира, за исключением Китая.

По плану операция должна начаться в 10:30 утра, но на часах 11, а пассажиров все не было. Совершенно неожиданно появилась женщина в соломенной шляпе и маске. Возникли даже сомнения о том, действительно ли она с лайнера. Это была первая пассажирка. Женщина явно была напугана и ничего не рассказала журналистам. Следом за ней вышел пожилой мужчина.

В основном людей вывозили на автобусах, такси, за кем-то приехали родственники. Говорят, что отпускают только тех, у кого анализ на вирус дал отрицательный результат. При этом рядом с автобусами стояли люди в костюмах химзащиты, а Минздрав объявил о 79 новых выявленных случаях заражения коронавирусом. Пока одни выходят и свободно разъезжаются по домам, других готовят к госпитализации. Даже среди побывавших на лайнере японских специалистов, включая тех, кто участвовал в борьбе со вспышками Эболы и атипичной пневмонии, организацию карантина назвали ужасающей — там не соблюден базовый принцип работы в очагах заражения, а именно разделение на опасные и безопасные зоны.

"На Diamond Princess эти зоны смешаны. Невозможно определить, где опасно, а где нет — вирус же не виден. Какие перила можно трогать, по какому ковру можно ходить — ничего не понятно. Люди ходят кто в маске, кто без маски, у кого-то есть перчатки, у кого-то нет. Человек с температурой может спокойно через весь лайнер идти в медпункт, и все это в порядке вещей", — прокомментировал ситуацию врач-эпидемиолог, профессор Университета Кобе Ивата Кэнтаро.

Сегодня с борта сошли около 500 человек. Из 22 находящихся на борту россиян пока отпустили только двоих. Кто они, откуда приехали и куда направляются дальше, нам не рассказали. Это требование самих пассажиров, которые опасаются, что по возращении в России их поместят под дополнительный карантин.

Остающиеся на Diamond Princess 20 российских граждан рассчитывают благополучно сойти на берег в четверг-пятницу и также в индивидуальном порядке на этой неделе вернуться домой регулярными рейсами.

Что касается Китая, то руководство страны с осторожным оптимизмом оценивает эпидемическую ситуацию в стране. Количество подтвержденных случаев инфицирования сокращается вот уже две недели подряд. В Пекине за сутки выявлены лишь шесть случаев заражения коронавирусом. В провинции Хубэй ситуация остается сложной, однако проблемы поэтапно решаются.

После десяти дней интенсивной терапии 83-летняя Юань Юцзю выписана из полевого госпиталя "Лэйшэньшань" и теперь наконец-то может вернуться домой. Правительство оплатит ее больничный счет.

По мнению чиновников провинции Хубэй, ранее дефицит больничных коек приводил к случаям несвоевременного либо ненадлежащего лечения. Теперь проблема нехватки больничных мест в Ухане останется в прошлом.

"Нужно внимательно следить за ситуацией в жилых районах, применять превентивные меры в общественных местах, обеспечивать профилактические осмотры и лечение людей в карантине", — прокомментировал ситуацию заместитель начальника секретариата парткома провинции Хубэй Цянь Юанькунь.

По новым карантинным правилам, покидать квартиру жителям Уханя разрешено лишь раз в три дня. Сотрудникам домоуправлений это добавило хлопот. Теперь, помимо проверок, они занимаются покупкой продуктов, медикаментов и предметов первой необходимости для жильцов. Почти все магазины и супермаркеты Уханя принимают только групповые заказы. По словам секретаря партийной ячейки района Циншань Уханя Чжу Ци, они упаковывают товары и передают сотрудникам домохозяйств, после чего те развозят их и оставляют прямо у дверей постояльцев. Сделать заказ на продукты жильцы могут через мобильные приложения.