Поправки в Конституцию: чиновникам могут запретить недвижимость за рубежом

Члены российского правительства, в том числе, премьер и его заместители, не смогут хранить деньги и ценности в иностранных банках. Такую норму депутаты намерены закрепить в Конституции. В Госдуме сегодня обсуждали изменения в статьи, которые касаются президента и кабмина.

Место, где предложения граждан становятся поправками в Конституцию — парламентский комитет по госстроительству, от него теперь зависит будущее всей российской власти.

"Сегодня мы будем рассматривать поправки, связанные с правительством и президентом", — сообщил Павел Крашенинников, сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию.

И многие нормы вносятся в основной закон впервые.

"У нас есть в обязанностях правительства, ну, например, укрепление семьи, есть и по экологическим вопросам. Это мы сейчас будем с вами вместе все смотреть. Это будет вноситься, это серьезная вещь, которая будет иметь развитие в отраслевых законах. По поводу семьи понятно, это семейное законодательство", — подчеркнул Крашенинников.

Предложения собирают по всей стране. Но сначала инициатива попадает в рабочую группу, где ее обсуждают, редактируют, решают, в какую статью Конституции можно поместить и придают юридическую форму.

"Появляется специальная норма, где говорится о том, что правительство обеспечивает господдержку научно-технологического развития РФ и сохранение, и развитие ее научного потенциала", — сообщила Талия Хабриева, сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию.

Но потом ее обязательно должен одобрить комитет Госдумы по госстроительству — такова процедура. Это последняя инстанция перед голосованием в сессионном зале парламента.

Чтобы рассмотреть все поступившие предложения — а их сотни — комитет готов работать сверхурочно. Он единственный будет собираться в пустующем здании Госдумы на следующей неделе, когда остальные депутаты разъедутся по округам.

Стараются успеть до обозначенного спикером срока — предварительно дату второго чтения назначили на 10 марта — а нужно одобрить или отклонить еще как минимум две порции поправок, равных сегодняшней.

"Если формулировка будет звучать, что "мы, русский народ и народы РФ, соединённые общей судьбой на общей земле, принимаем настоящую Конституцию", то это будет отражать роль русского народа в становлении и развитии русского государства", — уверен Сергей Иванов, член комитет Госдумы по госстроительству и законодательству, фракция ЛДПР.

Нужна ли неприкосновенность бывшим российским президентам? И почему, если высшим государственным чиновникам запрещено будет иметь счета в иностранных банках, в эту же статью не внести и запрет на недвижимость за рубежом?

"Повышение ответственности правительства и возможность роспуска Думы не в обязательном порядке, а по рассмотрению президента", — подсказывает Михаил Емельянов, первый заместитель председатель думского комитета по госстроительству и законодательству, фракция "Справедливая Россия".

"Поправки разные и в общем многие будут касаться естественно политических конструкций нашей страны", — констатирует Денис Парфенов, депутат Госдумы, фракция КПРФ.

Для этого реформа и задумывалась, чтобы политическую систему в стране сбалансировать. А в конечном итоге — привести к улучшению жизни людей.