Кощунство над памятью: эстонский парламент принял резолюцию по Второй мировой

В российском посольстве в Таллине назвали кощунственной резолюцию эстонского парламента, в которой на Советский Союз возлагается вина за Вторую мировую войну. В Ведомстве отметили, что этот шаг, безусловно, осложнит двусторонние отношения. Несмотря на то, что документ принят, голосование по нему стало противоречивым. Споры резолюция вызывает и среди рядовых эстонцев.

Инициаторы резолюции "Об исторической памяти и фальсификации истории" обещали провести по вопросу широкое обсуждение, но в аккредитации на сегодняшнее пленарное заседание парламента, где и обсуждался текст, нашей съемочной группе отказали, не уточняя причину. Дискуссии между самими депутатами в парламенте тоже не получилось. Заявление, осуждающее позицию России, в повестке дня стояло на первом месте. Выступали только те, кто резолюцию поддерживает.

"Cоюз Сталина с Гитлером, который вошел в историю как пакт Молотова-Риббентропа, вызвал величайшую трагедию в истории человечества, Вторую мировую войну. Наш проект декларации служит тому, чтобы подчеркнуть важность истории для создания сплоченного общества", — заявил заместитель председателя комиссии по иностранным делам парламента Эстонии Марко Михкельсон.

22 человека, почти четверть всего парламента, на голосование просто не пришли. Против принятия резолюции выступили депутаты Центристской партии.

"Инициаторы этой декларации, безусловно, преследуют политические цели. Они хотят быть такими фронтменами в отношениях с Россией. Наша официальная позиция заключается в том, что с соседями при любой возможности надо поддерживать хорошие отношения, поэтому я за это декларацию голосовать не планирую, так как она преследует только чьи-то политические конъюнктурные цели, которые я не разделяю", — прокомментировал ситуацию депутат парламента Эстонии, член правовой комиссии Андрей Коробейник.

В российском диппредставительстве принятый документ назвали кощунственным.

"Охарактеризовали попытки трактовать события того времени просто как кощунство, как глумление над памятью погибших в годы Великой Отечественной войны. Заявление принято, что еще больше осложнит атмосферу в наших двусторонних отношениях", — заявил посол России в Эстонии Александр Петров.

В самой Эстонии нашлись те, кто критикует резолюцию. Ректор Института экономики и управления Таллина Ханон Барабанер, один из ленинградских блокадников, сообщил:

"На самом деле это обращение не объединяет общество, оно работает в определенной мере на раскол. В этой связи я всегда задумываюсь, так ли независима эстонская политика от внешних факторов".

В резолюции нет ни слова о других событиях, предшествовавших войне. Например, о Мюнхенском соглашении 1938 года — сговоре между Великобританией, Францией, фашистскими Италией и Германией, который расчленил Чехословакию.

Нынешнее заявление эстонского парламента совпало с дискуссией о возможном визите президента Керсти Кальюлайд в Москву на празднование Дня Победы. Хотя канцелярия главы государства пока даже не получила приглашения, многие политики уже успели высказаться против поездки.