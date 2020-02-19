TikTok добавит инструменты "родительского контроля"

Разработчики TikTok добавили в приложение набор функций родительского контроля. Благодаря "Режиму семейной безопасности" (Family Safety Mode) взрослые могут установить лимиты на использование программы детьми.

Новые инструменты в TikTok позволяют наложить ограничения на обмен личными сообщениями и экранное время, а также оградить несовершеннолетнего от просмотра нежелательного контента. Чтобы активировать новый режим, родителю понадобится сначала завести собственную учетную запись и привязать её к аккаунту подростка.

Как отмечает TechCrunch, эти возможности и ранее присутствовали в TikTok, однако были доступны только самому владельцу профиля. Отключить настройки без ведома старших "Режим семейной безопасности" не позволяет.

В феврале прошлого года власти США оштрафовали TikTok на $5,7 миллиона за сбор имен, адресов электронной почты и местоположения несовершеннолетних. После этого в приложении появился целый раздел, где дети могут только смотреть видео, но не публиковать контент или комментировать.

Первым "Режим семейной безопасности" станет доступен в Великобритании. В ближайшие недели его включат и на других рынках.