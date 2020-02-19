Хоккеист Задоров назвал футболиста Тарасова "недалеким"

Российский защитник "Колорадо Эвеланш" Никита Задоров поделился мнением по поводу путаницы, возникшей с трансляцией финала молодежного чемпионата мира по хоккею между сборными России и Канады на двух каналах. По мнению хоккеиста, только недалекие люди могли перепутать два разных события.

Напомним, что на спортивном канале показывали повтор финала 2011 года, когда россияне обыграли канадцев и стали чемпионами мира, а на одном из центральных каналов – прямую трансляцию мирового первенства-2020.

"Думаю, смотрели тот матч только люди, далекие от хоккея. Они не разбираются. Еще какие-то там футболисты смотрели финал 2011 года. Например, Тарасов. Но он и так недалекий", – приводит слова Задорова "Спорт-экспресс".

Ранее футболист "Рубина" Дмитрий Тарасов в соцсетях поздравил сборную России с победой, перепутав две трансляции. Напомним, что в финале прошедшего чемпионата мира среди молодежи, канадцы оказались сильнее россиян со счетом 4:3 и завоевали золото турнира.