Эрдоган загнал себя в сирийскую ловушку

Как только сирийские военные при поддержке российских ВВС захватили стратегический населенный пункт близ Идлиба и еще больше приблизились к турецкой границе, для Турции в Сирии начался финальный акт. Помимо успехов в Идлибе сирийское правительство также заняло ключевое шоссе, связывающее Дамаск с Алеппо, и усилило оборону Алеппо в ожидании наступления поддерживаемых турецкой артиллерией боевиков.

Явным подтверждением отказа Реджепа Тайипа Эрдогана свергнуть президента Башара Асада можно считать прошедшую неделю назад в Москве (и официально подтвержденную дипломатами) встречу руководителей турецкой и сирийской разведок. Эрдоган, похоже, не только не смог сместить Асада, но и убедить русских принять турецкую интерпретацию событий.

Несмотря на то, что турецкие и российские экономические и оборонные связи неуклонно укрепляются, Россия не демонстрирует особого понимания интересов Турции в Идлибе и в более широком смысле в Сирии. Между тем, Россия — единственная надежда Турции в Сирии. Путин довольно твердо проводит свою линию и явно подталкивает Эрдогана протянуть руку дружбы Асаду.

Видя неизбежный проигрыш Турции в Сирии, два главных региональных соперника Анкары, Саудовская Аравия и ОАЭ, все больше склоняются к тому, чтобы открыто поддержать Асада. Не скрывают свои симпатии Дамаску и другие региональные державы, среди которых Египет и Бахрейн.

Следует заметить, что Турция Эрдогана, еще недавно считавшаяся образцовой демократией для арабского мира, сегодня стала для некоторых ближневосточных столиц страной-изгоем. Так, Лига арабских государств недавно заявила, что Анкара не должна вмешиваться в дела арабских стран, особенно когда речь заходит о Сирии, пишет в The National Interest ближневосточный эксперт Royal United Services Institute (RUSI) Камал Алам.

После разгрома боевиков сирийской армией Москва, наверняка, заключит с Асадом полномасштабное соглашение о сотрудничестве, что будет расценено в Турции, как поражение Эрдогана, учитывая поставленную им цель свергнуть сирийского президента восемь лет назад. Однако Анкара сама нуждается в соглашении с Дамаском не только для возвращения сирийских беженцев из Турции на родину, но и для урегулирования курдской проблемы, общего противодействия радикальным группировкам, которые могут нанести по Турции ответный удар после падения Идлиба.

Еще до начала операции "Мирная весна" Эрдоган столкнулся с растущим внутренним и внешним давлением, в том числе со стороны трех основателей правящей “Партии справедливости и развития” (AKP), бывшего президента Абдуллы Гюля, бывшего премьер-министра Ахмета Давутоглу, а также главного архитектора экономического успеха AKP Али Бабаджана.

Резко критикует Эрдогана и оппозиция. Политические оппоненты турецкого лидера недовольны тем, как он решает вопросы связанные с курдским мирным процессом, расходами на сирийских беженцев, высокой ценой турецкого военного вторжения и ненужным вмешательством в дела Сирии.

Эрдоган и AKP теперь открыто заявляют о готовности смирится с Асадом, если он выиграет демократические выборы, поворот на 180 градусов для турецкого президента. Анкара также признает наличие контактов между спецслужбами двух стран. Кроме того, Эрдоган пытается успокоить турецких курдов, позволив находящемуся в тюрьме Абдулле Оджалану общаться со своими сторонниками через письма. Оджалан, которого когда-то поддерживал Дамаск, недавно заявил о необходимости переговоров с Асадом для мирного решения курдской проблемы по обе стороны границы.

Между тем, в среду Эрдоган во время выступления на заседании парламентской группы AKP заявил, что Анкара делает режиму Асада предупреждение из-за враждебных действий сирийской армии в провинции Идлиб. “Мы делаем наше последнее предупреждение”, — заключил турецкий лидер.