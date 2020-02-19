"Телеспектакль 90-х": критики оценили фильм по пьесе Сенцова

"Уникальная работа", "громкая премьера" и другие пафосные эпитеты. Важная украинская "перемога" — по версии СМИ Незалежной. Участие Олега Сенцова — в программе, ни много ни мало, Берлинского кинофестиваля. То есть, одного из самых престижных культурных событий планеты. По крайней мере, пишут об этом именно так, с пафосом и помпой. Дескать, в столице Германии уже показали новый фильм так называемого "узника совести", снятый по его же пьесе. Называется "Номера". Жанр заявлен как гротескная антиутопия — "об обществе, где всё подчинено строгим правилам, а люди не имеют права любить, кого хотят".

Задумка, скажем прямо, не самая оригинальная. Но тем не менее, факт впечатляет: всего-то вторая картина в карьере то ли режиссёра, то ли, что звучит более обоснованно — террориста — и сразу на Берлинале. В одном ряду с произведениями режиссёрской элиты Старого Света.

Хотя, быть может, не в кинематографической ценности тут дело?

"Номера" Сенцова в украинских новостях — первым номером идут. Киевские СМИ кричат о "мировой премьере" в Германии. А на самом-то деле был малозаметный показ в крошечном театре в Берлине.

"Человек хочет привлекать к себе внимание – его готовят к роли нового политика в украинском балагане. Почему бы нет? Ну, свозят его в Германию — покажут там какой-то фильм, который он даже не режиссировал, но его там назначат почетным режиссером. Это просто постановка. Только не постановка Сенцова, а постановка с участием Сенцова", — считает Александр Мединский, журналист, блогер

Сенцов на пресс-конференции пожаловался, что, мол, собирался снимать картину по своей пьесе сам, но не вышло, поскольку томился в российской тюрьме. Так что на съёмочной площадке руководил актер Ахтём Сейтаблаев.

"Судя по трейлеру, это спектакль, воплощённый на видео. Что имеет место быть. Но это мало имеет отношения к художественному кино", — уверена Мария Безрук, кинокритик.

Телеспектакль середины 90-х, по ощущениям критиков. Ну, а по замыслу — кино террориста Сенцова что-то вроде антиутопии. Где поклоняющиеся Великому Нолю биатлонисты-"номера" поднимают на заброшенном стадионе бунт.

"Нужно понимать, что это опасное оружие, которое может быть использовано против тебя, что, ребята – нужно быть осторожным, а не потому, что этого не делать. Поэтому я доволен революцией, и всё в порядке", — сказал сам Сенцов.

Это он про Майдан, судя по всему. Ещё бы он ни был доволен — в Киеве недавно на руках его носили как якобы спасшегося из кремлёвских застенков.



"Его героический так называемый ореол, постепенно сужается. Мне кажется, этот человек хотел бы занять своё место в активной украинской политике – именно для этого он использует заграничную киноплощадку. Понятно, что господин Сенцов не тянет на выдающегося кинорежиссера, но даже если он презентует абсолютно слабый с точки зрения эстетики искусства фильм или какую-то другую продукцию, то европейская общественность не будет его критиковать", — заявил Иван Мезюхо, политолог.

В этой картине много чего намешано: аллюзии на чумного доктора из Средневековья, часовые в немецких касках, шаманские пляски вокруг костра. Фильм "Номера" включён в специальную программу Берлинале.

Вроде бы, звучит солидно. Однако картина Сенцова проходит вне конкурса. Так делают, например, когда надо показать определённое кино. Не важно, достойно оно международной площадки или нет.

"Вы как бы вне критики, вне мнений. Вас невозможно наказать игнорированием. У Сенцова очень удобное место, потому что он будет обласкан этим фестивалем пожизненно хотя бы только потому, что посидел в российской колонии и не важно, насколько талантливы будут его последующие произведения", — подчеркнула Безрук.

"Номера" Сенцова и приз какой-нибудь вполне могут получить, почему нет? Например, зрительских симпатий, на фоне антироссийских настроений. Вполне характерно для Старого Света. Вот только вряд ли это имеет хоть какое-то отношение к художественной ценности того, что Сенцов уже показал в Берлине.