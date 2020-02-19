19 февраля 202021:35 Антон Подковенко

"Телеспектакль 90-х": критики оценили фильм по пьесе Сенцова

"Телеспектакль 90-х": критики оценили фильм по пьесе Сенцова

"Уникальная работа", "громкая премьера" и другие пафосные эпитеты. Важная украинская "перемога" — по версии СМИ Незалежной. Участие Олега Сенцова — в программе, ни много ни мало, Берлинского кинофестиваля. То есть, одного из самых престижных культурных событий планеты. По крайней мере, пишут об этом именно так, с пафосом и помпой. Дескать, в столице Германии уже показали новый фильм так называемого "узника совести", снятый по его же пьесе. Называется "Номера". Жанр заявлен как гротескная антиутопия — "об обществе, где всё подчинено строгим правилам, а люди не имеют права любить, кого хотят".

Задумка, скажем прямо, не самая оригинальная. Но тем не менее, факт впечатляет: всего-то вторая картина в карьере то ли режиссёра, то ли, что звучит более обоснованно — террориста — и сразу на Берлинале. В одном ряду с произведениями режиссёрской элиты Старого Света.

Хотя, быть может, не в кинематографической ценности тут дело?

"Номера" Сенцова в украинских новостях — первым номером идут. Киевские СМИ кричат о "мировой премьере" в Германии. А на самом-то деле был малозаметный показ в крошечном театре в Берлине.

"Человек хочет привлекать к себе внимание – его готовят к роли нового политика в украинском балагане. Почему бы нет? Ну, свозят его в Германию — покажут там какой-то фильм, который он даже не режиссировал, но его там назначат почетным режиссером. Это просто постановка. Только не постановка Сенцова, а постановка с участием Сенцова", — считает Александр Мединский, журналист, блогер

Сенцов на пресс-конференции пожаловался, что, мол, собирался снимать картину по своей пьесе сам, но не вышло, поскольку томился в российской тюрьме. Так что на съёмочной площадке руководил актер Ахтём Сейтаблаев.

"Судя по трейлеру, это спектакль, воплощённый на видео. Что имеет место быть. Но это мало имеет отношения к художественному кино", — уверена Мария Безрук, кинокритик.

Телеспектакль середины 90-х, по ощущениям критиков. Ну, а по замыслу — кино террориста Сенцова что-то вроде антиутопии. Где поклоняющиеся Великому Нолю биатлонисты-"номера" поднимают на заброшенном стадионе бунт.

"Нужно понимать, что это опасное оружие, которое может быть использовано против тебя, что, ребята – нужно быть осторожным, а не потому, что этого не делать. Поэтому я доволен революцией, и всё в порядке", — сказал сам Сенцов.

Это он про Майдан, судя по всему. Ещё бы он ни был доволен — в Киеве недавно на руках его носили как якобы спасшегося из кремлёвских застенков.

"Его героический так называемый ореол, постепенно сужается. Мне кажется, этот человек хотел бы занять своё место в активной украинской политике – именно для этого он использует заграничную киноплощадку. Понятно, что господин Сенцов не тянет на выдающегося кинорежиссера, но даже если он презентует абсолютно слабый с точки зрения эстетики искусства фильм или какую-то другую продукцию, то европейская общественность не будет его критиковать", — заявил Иван Мезюхо, политолог.

В этой картине много чего намешано: аллюзии на чумного доктора из Средневековья, часовые в немецких касках, шаманские пляски вокруг костра. Фильм "Номера" включён в специальную программу Берлинале.

Вроде бы, звучит солидно. Однако картина Сенцова проходит вне конкурса. Так делают, например, когда надо показать определённое кино. Не важно, достойно оно международной площадки или нет.

"Вы как бы вне критики, вне мнений. Вас невозможно наказать игнорированием. У Сенцова очень удобное место, потому что он будет обласкан этим фестивалем пожизненно хотя бы только потому, что посидел в российской колонии и не важно, насколько талантливы будут его последующие произведения", — подчеркнула Безрук.

"Номера" Сенцова и приз какой-нибудь вполне могут получить, почему нет? Например, зрительских симпатий, на фоне антироссийских настроений. Вполне характерно для Старого Света. Вот только вряд ли это имеет хоть какое-то отношение к художественной ценности того, что Сенцов уже показал в Берлине.

Сейчас

18:05

ФСБ рассказала об источнике "минирований" в России

17:45

Фуркад выиграл индивидуальную гонку на чемпионате мира, Поршнев – 11-й

15:00

В столичном регионе ФСБ задержаны 7 экстремистов

14:30

Путин возложил красные розы к памятнику Собчаку

13:05

Аэропорт Алеппо впервые за восемь лет принял самолет из Дамаска

12:40

Эрдоган напомнил Сирии о своем ультиматуме по Идлибу

11:45

В Москве скончался автор памятника на Поклонной горе

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Путин о Собчаке: такой человек был нужен нашей стране

Путин о Собчаке: такой человек был нужен нашей стране

1 час назад
Две недели карантина истекли. Обитатели тюменского санатория возвращаются домой

Две недели карантина истекли. Обитатели тюменского санатория возвращаются домой

2 часа назад
Песков и Эрдоган высказались на тему "худшего сценария" для Сирии

Песков и Эрдоган высказались на тему "худшего сценария" для Сирии

4 часа назад
Поправки в Конституцию: чиновникам могут запретить недвижимость за рубежом

Поправки в Конституцию: чиновникам могут запретить недвижимость за рубежом

1 час назад

Трансляции

Завтра, 20 февраля

11:00

Заседание Правительства РФ
15:00

Брифинг Марии Захаровой
Все трансляции
С Diamond Princess отпустили 500 пассажиров: организацию карантина на лайнере назвали "ужасающей"

С Diamond Princess отпустили 500 пассажиров: организацию карантина на лайнере назвали "ужасающей"

2 часа назад
Путин рассказал, что у него не самая большая зарплата в стране

Путин рассказал, что у него не самая большая зарплата в стране

7 часов назад
Юрий Антонов рассказал, как приобщил Пола Маккартни к советской эстраде

Юрий Антонов рассказал, как приобщил Пола Маккартни к советской эстраде

6 часов назад
В Китае от коронавируса умерли режиссер Чан Кай и вся его семья

В Китае от коронавируса умерли режиссер Чан Кай и вся его семья

8 часов назад
Песков: опыт и талант Суркова найдут свое применение

Песков: опыт и талант Суркова найдут свое применение

8 часов назад
Вылечившегося от ОРВИ китайца убили в Курской области

Вылечившегося от ОРВИ китайца убили в Курской области

4 часа назад
Социальные пенсии в России повышаются с 1 апреля

Социальные пенсии в России повышаются с 1 апреля

7 часов назад
Экс-полицейский рассказал, кто велел подбросить наркотики Голунову

Экс-полицейский рассказал, кто велел подбросить наркотики Голунову

5 часов назад
Тиран или великий деятель: стартовали съемки исторического сериала "Грозный"

Тиран или великий деятель: стартовали съемки исторического сериала "Грозный"

5 часов назад
Телеканал "Россия 24" перечислит имена погибших на войне

Телеканал "Россия 24" перечислит имена погибших на войне

7 часов назад
"Лёд 2" ставит рекорды: фильм Жоры Крыжовникова покоряет сердца зрителей

"Лёд 2" ставит рекорды: фильм Жоры Крыжовникова покоряет сердца зрителей

18.02.2020 21:41
Нужна помощь: Егора Митрохина спасет внутривенное питание

Нужна помощь: Егора Митрохина спасет внутривенное питание

17.02.2020 08:25
Названа дата официального выхода принца Гарри и Маркл из королевской семьи

Названа дата официального выхода принца Гарри и Маркл из королевской семьи

3 минуты назад
Элайджа Вуд стал отцом в первый раз

Элайджа Вуд стал отцом в первый раз

36 минут назад
Адвокат уфимца, избившего до смерти педофила, намерен добиться его полного оправдания

Адвокат уфимца, избившего до смерти педофила, намерен добиться его полного оправдания

1 час назад
Мать хочет вернуть сына, которым занималась только прабабушка

Мать хочет вернуть сына, которым занималась только прабабушка

1 час назад
Хоккеист Задоров назвал футболиста Тарасова "недалеким"

Хоккеист Задоров назвал футболиста Тарасова "недалеким"

1 час назад
TikTok добавит инструменты "родительского контроля"

TikTok добавит инструменты "родительского контроля"

1 час назад
Кощунство над памятью: эстонский парламент принял резолюцию по Второй мировой

Кощунство над памятью: эстонский парламент принял резолюцию по Второй мировой

1 час назад
Павленский удивлен благосклонность французского суда, но разочарован отсутствием свободы слова

Павленский удивлен благосклонность французского суда, но разочарован отсутствием свободы слова

1 час назад
"Впереди реабилитация": Сотникова рассказала о прошедшей операции

"Впереди реабилитация": Сотникова рассказала о прошедшей операции

2 часа назад
По медицинским показаниям два российских космонавта заменены на дублеров

По медицинским показаниям два российских космонавта заменены на дублеров

3 часа назад
Еще одну жительницу Петербурга госпитализируют через суд

Еще одну жительницу Петербурга госпитализируют через суд

3 часа назад
Бытовая ссора или конкуренция: в Калининграде расследуют двойное убийство на рынке

Бытовая ссора или конкуренция: в Калининграде расследуют двойное убийство на рынке

4 часа назад
В Америке застрелили 20-летнего рэпера Pop Smoke

В Америке застрелили 20-летнего рэпера Pop Smoke

4 часа назад
Первая британка получила право носить бордовый берет десантника

Первая британка получила право носить бордовый берет десантника

4 часа назад
Анонимы, сообщающие о "минированиях", сменили сервис для рассылки угроз

Анонимы, сообщающие о "минированиях", сменили сервис для рассылки угроз

4 часа назад
Родители, сажавшие семилетнего сына на цепь, получили по 3,5 года колонии

Родители, сажавшие семилетнего сына на цепь, получили по 3,5 года колонии

4 часа назад
Фуркад выиграл индивидуальную гонку на чемпионате мира, Поршнев – 11-й

Фуркад выиграл индивидуальную гонку на чемпионате мира, Поршнев – 11-й

5 часов назад
Жительница Люберец родила десятого ребенка

Жительница Люберец родила десятого ребенка

5 часов назад
В японском порту сняли на видео двух огромных сельдяных королей

В японском порту сняли на видео двух огромных сельдяных королей

5 часов назад
Революция? Бактериальные нанопроволоки вырабатывают ток из влажного воздуха

Революция? Бактериальные нанопроволоки вырабатывают ток из влажного воздуха

5 часов назад
Предложено запретить россиянам слушать музыку в транспорте без наушников

Предложено запретить россиянам слушать музыку в транспорте без наушников

6 часов назад
Ученика, избившего учительницу, перевели на домашнее обучение

Ученика, избившего учительницу, перевели на домашнее обучение

6 часов назад
Бен Аффлек отказался от роли Бэтмена, поскольку боялся "упиться до смерти"

Бен Аффлек отказался от роли Бэтмена, поскольку боялся "упиться до смерти"

7 часов назад
Молодая возлюбленная бросила Аль Пачино, потому что он скупой старик

Молодая возлюбленная бросила Аль Пачино, потому что он скупой старик

7 часов назад
Марадоне прямо во время матча передали неизвестное вещество. Видео

Марадоне прямо во время матча передали неизвестное вещество. Видео

8 часов назад
Как вычислить электронные письма от мошенников: 10 приёмов

Как вычислить электронные письма от мошенников: 10 приёмов

8 часов назад
Маршруты зимней Костромы

Маршруты зимней Костромы

10 часов назад
Отмечал выход на свободу: рецидивиста с 11 судимостями отправили в колонию на два года

Отмечал выход на свободу: рецидивиста с 11 судимостями отправили в колонию на два года

10 часов назад
"Холоп" поставил рекорд в Европе, а в США просят продлить его прокат

"Холоп" поставил рекорд в Европе, а в США просят продлить его прокат

10 часов назад
Как меняются вкусы детей относительно мультфильмов

Как меняются вкусы детей относительно мультфильмов

11 часов назад
Это не йогурт: врачи назвали причину смерти двухлетней девочки из Новосибирска

Это не йогурт: врачи назвали причину смерти двухлетней девочки из Новосибирска

11 часов назад
Грандиозное шоу с участием ансамбля "Эльбрус" и Астраханского ансамбля песни и танца пройдет в Доме музыки

Грандиозное шоу с участием ансамбля "Эльбрус" и Астраханского ансамбля песни и танца пройдет в Доме музыки

18.02.2020 12:12
Премьера в "Театриуме на Серпуховке": пластический спектакль "Букашки. Фантазия!"

Премьера в "Театриуме на Серпуховке": пластический спектакль "Букашки. Фантазия!"

14 часов назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку