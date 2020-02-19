Элайджа Вуд стал отцом в первый раз

Американский актер Элайджа Вуд стал отцом. Это первый ребенок для 39-летней звезды трилогии "Властелин колец".

Ребенка родила возлюбленная Вуда, датский продюсер Метте-Мари Конгсвед, сообщает Daily Mail. В июле 2019 года женщину видели с большим животом.

Когда родился ребенок и какого он пола, не поясняется. Данную информацию Элайджа Вуд пока сам никак не прокомментировал.

Встречаться пара началась в 2017 году. Они познакомились на съемках фильма.

Элайджа Вуд является одним из самых закрытых актеров современности. Мужчина не ведет социальные сети. Известность мужчине принесла роль в фильме "Авалон", после чего он снялся в лентах "Рай", "Вечно молодой", "Вечное сияние чистого разума" и трилогии, ставшей знаковой для Вуда — "Властелин колец".