Хоккеисты "Северстали" одолели московское "Динамо" по буллитам

Встречей в Череповце между местной "Северсталью" и московским "Динамо" завершился очередной игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Ни основное, ни дополнительное время победителя не выявило. А в серии буллитов сильнее оказались хозяева льда – 3:2.

В составе столичной команды шайбы забросили Владимир Брюквин (5-я минута) и Владислав Ерфемов (32-я). За "Северсталь" отличились Вадим Кудако (20-я) и Александр Петунин (49-я). Победный буллит оказался на счету Владислава Кодолы.

Динамовцы занимают четвертое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 78 очков после 59 игр. "Северсталь", ранее лишившаяся шансов попасть в плей-офф Кубка Гагарина, с 54 баллами после 60 матчей идет на Западе десятой.