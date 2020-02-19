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Королевская семья Великобритании 5 минут назад

19 февраля 202022:52

Названа дата официального выхода принца Гарри и Маркл из королевской семьи

EPA

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл официально перестанут исполнять свои обязанности с 1 апреля 2020 года. Выход пары из королевской семьи состоится 31 марта, сообщает Daily Mail. Также прекратят исполнение полномочий лица, обслуживающие принца Гарри и его жену.

Сын принцессы Дианы не лишится ряда воинских званий. При этом он не сможет использовать свое военное положение в течение двенадцатимесячного испытательного срока.

До выхода из семьи пара намерена посетить ряд мероприятий.

Принц Гарри и Меган Маркл в январе сложили с себя королевские полномочия и лишились титулов. Свой поступок пара объяснила тем, что хочет более самостоятельной жизни и финансовой независимости. Они будут проживать вместе с сыном попеременно то в Канаде, то в Великобритании.

Ранее принц Гарри и его супруга уволили пятнадцать сотрудников своего офиса в Букингемском дворце и закрыли сам офис.

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