Павлюченкова не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Дубае

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова в рамках 1/8 финала турнира в Дубае встречалась с представительницей Эстонии Аннет Контавейт. Россиянка уступила сопернице в двух сетах со счетом 6:7 (5:7), 5:7 и покинула соревнования.

Теннисистки провели на корте 1 час 39 минут. В четвертьфинале эстонка сыграет с Петрой Мартич из Хорватии. Отметим, что на турнире в Дубае больше не осталось ни одной представительницы России.

Напомним, что призовой фонд соревнований превышает 2,6 миллиона долларов.