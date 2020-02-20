Владимир Путин заявил о сохранении "тандема" с Дмитрием Медведевым

Президент Российской Федерации Владимир Путин в интервью ТАСС для проекта "20 вопросов Владимиру Путину" опроверг предположение о том, что распался его "тандем" с Дмитрием Медведевым.

Глава государства заявил, что ничего не распалось, и добавил: "Мы как работали, так и работаем с Дмитрием Анатольевичем". "Он поменял направление своей деятельности. Это правда, это тоже естественно", — отметил президент.

Владимир Путин прокомментировал слова журналиста ТАСС Андрея Ванденко о том, что учреждение должности заместителя главы Совета безопасности и назначение на нее Дмитрия Медведева вызывает некоторое ощущение поспешности, заявив: "Ощущение – это совсем не одно и то же, что реальная жизнь".