Дочь Стивена Спилберга решила попробовать себя в порноиндустрии

Дочь известного режиссера Стивена Спилберга Микаэла решила попробовать себя в порноиндустрии. В своем интервью изданию The Sun 23-летняя девушка рассказала, что новая деятельность позволит ей обрести финансовую независимость.

Выбор рода деятельности Микаэла объяснила тем, что устала от ненависти к собственному телу и невозможности извлечь выгоду из своей внешности. Она назвала себя "сексуальным существом". Известно, что девушка уже поделилась своими планами с родителями, и что они были скорее заинтригованы, чем расстроены.

Ранее Микаэла уже делилась своим видением карьеры с подписчиками в соцсетях.

Микаэла — приемная дочь Стивена Спилберга. Она была удочерена им после второго брака — с актрисой Кейт Кэпшоу.