20 февраля 202001:43

Массовое ДТП в Канаде: пострадали более 60 человек

Массовое ДТП в Канаде: пострадали более 60 человек

В Канаде в пригороде Монреаля во время сильной метели столкнулись несколько десятков автомобилей, в том числе школьный автобус. Некоторые машины буквально расплющило.

Пострадали свыше 60 человек. Несколько пострадавших — в критическом состоянии, сообщает телеканал "Россия 24".

Авария произошла на открытом участке шоссе — дорогу занесло снегом и видимость была практически нулевой. В настоящее время магистраль перекрыта.

 

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