Даниил Квят: стал лучше понимать свой болид

Российский пилот команды "Формулы-1" Alpha Tauri Даниил Квят поделился впечатлениями от первого дня предсезонных тестов в Барселоне. Он заявил, что стал лучше понимать свою машину после того, как проехал несколько быстрых кругов.

"Сегодня все прошло достаточно комфортно. Мы не испытали серьезных проблем. Машина работала стабильно. Во второй половине дня я ее стал лучше понимать. Мне удалось проехать несколько быстрых кругов. Все идет по плану", – цитирует Квята официальный сайт Alpha Tauri.

Напомним, что в первый день предсезонных тестов российский гонщик показал пятый результат, проехав 115 кругов.