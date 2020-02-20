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20 февраля 202002:19

Кудрин: неисполнение бюджета составило более триллиона рублей

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин сообщил, что в 2019 году неисполнение федерального бюджета составило 1,122 триллиона рублей. Уровень исполнения бюджета в 2019 году составил 94,5 процента, уточняет РИА Новости. Ранее Кудрин предупреждал, что такая ситуация может сложиться.

В частности, он рассказал о возможном неисполнении бюджета на сумму, превышающую триллион рублей, на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Глава Счетной палаты объяснил неисполнение бюджета забюрократизированностью некоторых процедур.

Глава контрольного органа сообщил, что Счетная палата ожидает от правительства Мишустина отчета о причине такого низкого исполнения федерального бюджета, а также того, что виновные будут найдены. Кудрин добавил также, что премьер-министр уже поручил своим подчиненным разобраться в ситуации и найти ответственных. Он выразил надежду, что в 2020 году подобного не повторится и, судя по настрою правительства, "многие обязательства будут исполнены".

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