В немецком Ханау жертвами стрельбы в кальянных стали 8 человек

В немецком городе Ханау (федеральная земля Гессен) восемь человек стали жертвой стрельбы. Гибель двоих из них подтверждена прокуратурой. Еще пять человек получили тяжелые ранения, передает РИА Новости.

Сначала неизвестные открыли стрельбу по посетителям одной из кальянных в центре города. Погибли три человека. Затем преступники направились в район Кессельштади, где также ворвались в кальянную и убили пятерых человек.