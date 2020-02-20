Жозе Моуринью: в Лейпциге мои парни будут сражаться до конца

Главный тренер лондонского "Тоттенхэм Хотспур" Жозе Моуринью прокомментировал поражение английского клуба в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Лейпцига". По мнению португальского специалиста, у "шпор" были моменты, чтобы забить сопернику. Также он похвалил игру вратарей обеих команд.

"0:1 – это не 0:10. Поэтому все еще впереди. Почему бы нам не добиться победы на выезде? Если вы мне скажете, что нам повезло в первой игре, я не соглашусь. Просто у нас отличный вратарь, который совершил два великолепных спасения. Но это не удача, а мастерство. У соперника вратарь тоже здорово сыграл. Мы имели шансы забить, но не получилось", – цитирует Моуринью официальный сайт "Тоттенхэма".

Также португалец рассказал, чего ждет от ответной игры в Лейпциге. "Я горжусь своими игроками. Могу вам гарантировать, что на выезде мои ребята покажут максимум. Уверен, что они отдадут себя полностью для достижения нужного результата", – добавил наставник "шпор".

Напомним, что лондонский клуб дома уступил "Лейпцигу" со счетом 0:1. 10 марта в Германии между ними состоится ответная игра 1/8 финала Лиги чемпионом.