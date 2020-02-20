Задержан преступник, расстрелявший посетителей кальянных в Ханау

Задержан преступник, открывший стрельбу по посетителям двух кальянных в немецком Ханау. Погибли 8 человек, еще 5 получили тяжелые ранения. Возможно, это были энтические курды, передает ТАСС со ссылкой на газету Bild.

Комментариев от полиции не поступало. Предполагается, что преступник действовал в одиночку.