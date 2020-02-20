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Коронавирус 5 минут назад

20 февраля 202006:15

Новые данные о распространении коронавируса: погибли 2100 человек, заразились почти 76 тысяч

В Китае число заразившихся коронавирусом приближается к 75 тысячам. Погибших уже более 2100 человек.

При этом врачи отмечают и положительную тенденцию: число пациентов, которые выздоровели, тоже растет. Их уже свыше 16 тысяч.

Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения опубликовал обновленный план по диагностике и лечению заболевания. В него вошел и перечень препаратов, которые сейчас проходят клинические испытания на эффективность в борьбе с коронавирусом.

За ситуацией пристально следит Всемирная организация здравоохранения. Там заявили, что, по последним данным, инкубационный период при вызванном коронавирусом заболевании составляет в среднем пять-шесть дней.

Темпы распространения коронавируса COVID-19 снижаются. За прошедшие сутки в мире подтверждено немногим более 700 новых случаев заражения. 115 человек погибли. Новой страной в географии вируса стал Иран. Накануне стало известно, что два человека скончались от коронавируса в иранском городе Кум. Все серьезнее становится ситуация в Республике Корея. Там за сутки выявлено 36 новых случаев заражения коронавирусом, в результате общее число больных выросло до 82 человек.

Всего же в мире число заразившихся приближается к 76 тысячам. Общее число погибших от вспышки коронавируса превышает 2100 человек, сообщает телеканал "Россия 24".

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