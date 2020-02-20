Проблема бюджетной дыры после Brexit: главы ЕC проведут экстренный саммит

20 февраля в Брюсселе состоится экстренный саммит. Главы государств и правительств стран ЕС попытаются договориться по поводу многолетнего бюджетного плана сообщества на период с 2021 по 2027 год.

Саммит был созван в конце января председателем Евросовета Шарлем Мишелем, напоминает телеканал "Россия 24". Главная проблема в том, что требуется закрыть бюджетную дыру в 11 миллиардов евро в год, которая, согласно прогнозам, образуется после выхода Великобритании из ЕС. Однако настрой участников не самый оптимистичный. Так, чешский премьер-министр Андрей Бабиш считает, что достичь договоренности не удастся. Слишком велика разница во взглядах отдельных стран на предлагаемый проект бюджета.