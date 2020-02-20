20 февраля 202008:17

Google выпустила предварительную версию Android 11. Что в ней нового?

Вслед за фальшстартом неделю назад (тогда Google открыла официальную страницу по ошибке) создатели самой популярной в мире мобильной операционной системы опубликовали предварительную сборку Android новой, 11-й версии. Релиз предназначен только для разработчиков, но и в нём уже нашли много нового.

Обновления пока в основном касаются работы операционной системы "под капотом" и не затрагивают пользовательский интерфейс. Первая группа инноваций - технологические. Например, разработчики смогут научить свои приложения отличать скоростное 5G-соединение от обычного сотового подключения, чтобы программы вели себя так же, как при использовании Wi-Fi. Кроме того, на уровне системы теперь реализуется поддержка "водопадных" экранов с сильно изогнутыми краями - разработчики смогут использовать поверхность таких дисплеев полностью.

В шторке уведомлений появится раздел "беседы", где будут группироваться переписки из разных приложений:

Одно нововведение касается процесса системных обновлений: Project Mainline увеличит на 12 число системных модулей, обновлять которые можно будет через Google Play System Update, не дожидаясь новой версии операционки. При этом уже к июлю (при том что финальный релиз Аndroid 11 состоится осенью) в Google обещают финализировать все API и поведение системы - чтобы у разработчиков было больше времени на адаптацию своих приложений к новой версии Android.

В области конфиденциальности и безопасности Anroid пошла по пути iOS: как и в операционке Apple, появятся более строгие и гибкие настройки разрешений для приложений. Например, можно будет разрешить программе доступ к камере, микрофону или геолокации однократно, либо только на время её активного использования. Также в Android 11 усовершенствуют системы биометрической авторизации и безопасного хранения данных приложениями, пишет 9to5google.com.

Среди других улучшений - внедрение видеокодеков с низкой задержкой, формата анимированных рисунков HEIF (они занимают гораздо меньше места, чем GIF), API для отключения функций вибрации в момент фото съемки, а также разные режимы эффекта боке при портретной съемке. Кроме того, можно будет гибко настраивать жесты управления (например, чувствительность к свайпам от края экрана), запускать видеозапись экрана из панели быстрых настроек, делиться зарядом батареи (видимо, Pixel 5 оборудуют обратной беспроводной зарядкой), а Bluetooth не будет отключаться при активации авиарежима.

Текст: Вести.Hi-tech

Сейчас

08:27

Стрельба в Германии: число погибших возросло до 9

08:00

Еще два россиянина с судна Diamond Princess оказались заражены коронавирусом

06:23

Умерли два пассажира с Diamond Princess

05:05

Задержан преступник, расстрелявший посетителей кальянных в Ханау

04:38

В Сирии военная машина США блокировала проезд российскому "Тигру"

04:21

В Магадане самолет Ан-2 ударился о землю при взлете

02:28

В немецком Ханау убиты 8 человек

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Из гражданского в боевое: ФСБ задержало группу подпольных оружейников

Из гражданского в боевое: ФСБ задержало группу подпольных оружейников

8 минут назад
Американский броневик выдавил с дороги российский "Тигр" в Сирии. Видео

Американский броневик выдавил с дороги российский "Тигр" в Сирии. Видео

15 минут назад
Карантин, дезинфекция и традиционная медицина: как в Ухане борются с коронавирусом

Карантин, дезинфекция и традиционная медицина: как в Ухане борются с коронавирусом

17 минут назад
По факту жесткой посадки самолета Ан-2 в Магадане заведено уголовное дело

По факту жесткой посадки самолета Ан-2 в Магадане заведено уголовное дело

2 часа назад

Трансляции

11:00

Заседание Правительства РФ
15:00

Брифинг Марии Захаровой
Все трансляции
Путин: при выборе Мишустина я руководствовался его личными и деловыми качествами

Путин: при выборе Мишустина я руководствовался его личными и деловыми качествами

3 часа назад
Проблема бюджетной дыры после Brexit: главы ЕC проведут экстренный саммит

Проблема бюджетной дыры после Brexit: главы ЕC проведут экстренный саммит

1 час назад
Обстановка накаляется! Кадыров пообещал Емельяненко показать, как вести себя на ринге

Обстановка накаляется! Кадыров пообещал Емельяненко показать, как вести себя на ринге

12 минут назад
Скончался изобретатель "копипейста"

Скончался изобретатель "копипейста"

42 минуты назад
В Индии к приезду Трампа возводят стену, чтобы скрыть трущобы

В Индии к приезду Трампа возводят стену, чтобы скрыть трущобы

2 часа назад
СМИ: Россельхознадзор запретил ввозить в Россию китайские продукты

СМИ: Россельхознадзор запретил ввозить в Россию китайские продукты

3 часа назад
Владимир Путин заявил о сохранении "тандема" с Дмитрием Медведевым

Владимир Путин заявил о сохранении "тандема" с Дмитрием Медведевым

6 часов назад
Социальные пенсии в России повышаются с 1 апреля

Социальные пенсии в России повышаются с 1 апреля

17 часов назад
Экс-полицейский рассказал, кто велел подбросить наркотики Голунову

Экс-полицейский рассказал, кто велел подбросить наркотики Голунову

16 часов назад
Дочь Стивена Спилберга решила попробовать себя в порноиндустрии

Дочь Стивена Спилберга решила попробовать себя в порноиндустрии

8 часов назад
Тиран или великий деятель: стартовали съемки исторического сериала "Грозный"

Тиран или великий деятель: стартовали съемки исторического сериала "Грозный"

15 часов назад
Телеканал "Россия 24" перечислит имена погибших на войне

Телеканал "Россия 24" перечислит имена погибших на войне

18 часов назад
"Лёд 2" ставит рекорды: фильм Жоры Крыжовникова покоряет сердца зрителей

"Лёд 2" ставит рекорды: фильм Жоры Крыжовникова покоряет сердца зрителей

18.02.2020 21:41
Нужна помощь: Егора Митрохина спасет внутривенное питание

Нужна помощь: Егора Митрохина спасет внутривенное питание

17.02.2020 08:25
Денис Черышев: в ответном матче мы должны наброситься на "Аталанту" как львы

Денис Черышев: в ответном матче мы должны наброситься на "Аталанту" как львы

1 час назад
Еще два россиянина с судна Diamond Princess оказались заражены коронавирусом

Еще два россиянина с судна Diamond Princess оказались заражены коронавирусом

1 час назад
Мадуро возложил на Гуайдо ответственность за санкции США против нефтяников

Мадуро возложил на Гуайдо ответственность за санкции США против нефтяников

1 час назад
К дебатам демократов в США впервые присоединился миллиардер Блумберг

К дебатам демократов в США впервые присоединился миллиардер Блумберг

2 часа назад
Нацразведку США может возглавить скандально известный посол Гренелл

Нацразведку США может возглавить скандально известный посол Гренелл

2 часа назад
Убийства в кальянных: хроника событий в немецком Ханау

Убийства в кальянных: хроника событий в немецком Ханау

2 часа назад
По факту жесткой посадки самолета Ан-2 в Магадане заведено уголовное дело

По факту жесткой посадки самолета Ан-2 в Магадане заведено уголовное дело

2 часа назад
Умерли два пассажира лайнера Diamond Princess

Умерли два пассажира лайнера Diamond Princess

3 часа назад
В скалах в 20 километрах от Алеппо обнаружены штабы и склады террористов

В скалах в 20 километрах от Алеппо обнаружены штабы и склады террористов

3 часа назад
Состояние одного из пострадавших при падении самолета в Магадане тяжелое

Состояние одного из пострадавших при падении самолета в Магадане тяжелое

4 часа назад
В Магадане самолет Ан-2 ударился о землю при взлете, есть пострадавшие

В Магадане самолет Ан-2 ударился о землю при взлете, есть пострадавшие

5 часов назад
Пассажиры Crew Dragon получат дозу радиации, сопоставимую с дозой ликвидаторов аварии на ЧАЭС

Пассажиры Crew Dragon получат дозу радиации, сопоставимую с дозой ликвидаторов аварии на ЧАЭС

5 часов назад
Кудрин: неисполнение бюджета составило более триллиона рублей

Кудрин: неисполнение бюджета составило более триллиона рублей

7 часов назад
"Лейпциг" на выезде победил "Тоттенхэм" в Лиге чемпионов

"Лейпциг" на выезде победил "Тоттенхэм" в Лиге чемпионов

8 часов назад
Сотрудники Boeing не хотят летать на лайнерах 737 MAX из-за их низкого качества

Сотрудники Boeing не хотят летать на лайнерах 737 MAX из-за их низкого качества

9 часов назад
Умер актер Джон Шрэпнел, известный ролями в фильмах "Троя" и "Гладиатор"

Умер актер Джон Шрэпнел, известный ролями в фильмах "Троя" и "Гладиатор"

9 часов назад
"Опять смогу поднимать льва": Эдгард Запашный перенес операцию на позвоночнике

"Опять смогу поднимать льва": Эдгард Запашный перенес операцию на позвоночнике

9 часов назад
Вооруженные силы Украины оставили передовой наблюдательный пункт в Донбассе

Вооруженные силы Украины оставили передовой наблюдательный пункт в Донбассе

9 часов назад
Названа дата официального выхода принца Гарри и Маркл из королевской семьи

Названа дата официального выхода принца Гарри и Маркл из королевской семьи

10 часов назад
Адвокат уфимца, избившего до смерти педофила, намерен добиться его полного оправдания

Адвокат уфимца, избившего до смерти педофила, намерен добиться его полного оправдания

11 часов назад
Мать хочет вернуть сына, которым занималась только прабабушка

Мать хочет вернуть сына, которым занималась только прабабушка

12 часов назад
Вылечившегося от ОРВИ китайца убили в Курской области

Вылечившегося от ОРВИ китайца убили в Курской области

15 часов назад
Революция? Бактериальные нанопроволоки вырабатывают ток из влажного воздуха

Революция? Бактериальные нанопроволоки вырабатывают ток из влажного воздуха

16 часов назад
Как вычислить электронные письма от мошенников: 10 приёмов

Как вычислить электронные письма от мошенников: 10 приёмов

19 часов назад
Маршруты зимней Костромы

Маршруты зимней Костромы

20 часов назад
"Холоп" поставил рекорд в Европе, а в США просят продлить его прокат

"Холоп" поставил рекорд в Европе, а в США просят продлить его прокат

21 час назад
Как меняются вкусы детей относительно мультфильмов

Как меняются вкусы детей относительно мультфильмов

21 час назад
Грандиозное шоу с участием ансамбля "Эльбрус" и Астраханского ансамбля песни и танца пройдет в Доме музыки

Грандиозное шоу с участием ансамбля "Эльбрус" и Астраханского ансамбля песни и танца пройдет в Доме музыки

18.02.2020 12:12
Премьера в "Театриуме на Серпуховке": пластический спектакль "Букашки. Фантазия!"

Премьера в "Театриуме на Серпуховке": пластический спектакль "Букашки. Фантазия!"

19.02.2020 08:42

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку