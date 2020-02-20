Названа сама богатая женщина в России

Основательница онлайн-ретейлера Wildberries Татьяна Бакальчук названа самой богатой женщиной России по версии Forbes. Она с 1,4 миллиарда долларов обогнала Елену Батурину.

До этого момента в России всегда была лишь одна самая богатая женщина – Елена Батурина, вдова бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, и бывшая владелица одного из крупнейших девелоперов Москвы, компании "Интеко".

Батурина вошла в список Forbes в 2004 году с 1 миллиардом долларов. Состояние Батуриной было максимальным в 2010 году — 4,2 миллиарда долларов, но в последние два года сохранилось лишь на уровне 1,2 миллиарда долларов.

К 20 февраля состояние Бакальчук выросло за год на 400 миллионов до 1,4 миллиарда долларов.

Бакальчук стала богаче из-за растущего интернет-магазина Wildberries. Компания входит в 10 крупнейших онлайн-продавцов, и в 2019 году оборот Wildberries почти удвоился. Стоимость компании год назад превышала 1,2 миллиарда долларов и за год еще выросла.

Бакальчук впервые вошла в список богатейших людей России в 2018 году по версии Forbes с состоянием 600 миллионов долларов.