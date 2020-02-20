Американский броневик выдавил с дороги российский "Тигр" в Сирии. Видео

Автомобиль военной полиции Минобороны РФ и американский армейский автомобиль стали участниками дорожного конфликта на северо-востоке Сирии, близ границы с Турцией. Снятое очевидцем видео было выложено в Сети.

По уверениям автора, запись была сделана в городе Эль-Камышлы, однако дату он не называет. На кадрах видно, как колонна автомобилей с российскими флагами упирается в два бронированных американских автомобиля, которые на низкой скорости следуют по дороге. "Тигр" военной полиции предпринимает попытку пойти на обгон, но американский броневик блокирует встречную полосу, тогда автомобиль с российским флагом съезжает на обочину и набирает скорость, но все тот же броневик заставляет его фактически съехать в поле и остановиться.

Чем завершился дорожный инцидент, остается неизвестным — на этом запись обрывается.

В Центральном командовании США не смогли подтвердить достоверность записи, охарактеризовав в беседе с РИА Новости взаимодействие с российскими военными "профессиональным".

В российском военном ведомстве запись пока не комментируют.