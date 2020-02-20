"Он бы умер от голода": мать объяснила, почему бросила ребенка у метро

Мафтунахон Каримова бросила своего маленького сына возле перехода метром, так как ей не на что было его кормить. Об этом рассказал адвокат женщины Александр Тимошенко.

По его словам, Мафтунахон сбежала в Россию из Узбекистана от отца-тирана. Она забеременела, но отец ребенка ее бросил. Сына она родила раньше срока в Наро-Фоминске. После выписки из роддома, ей приходилось искать работу с новорожденным на руках. Работала на стройке, в магазине разнорабочей или уборщицей. Но денег все равно не хватало. Все, что она зарабатывала, ей приходилось отдавать за койку, питание и лекарства для сына. Мальчик постоянно кричал от голода.

"Она понимала, что оставить ребенка — значит обречь его на смерть", — рассказал адвокат.

Каримова обратилась в больницу, где рожала сына, чтобы ей помогли устроить его в детский дом, но туда ее не пустили. Тогда отчаявшаяся женщина решила бросить ребенка, сообщает RT. Она оставила его возле метро, так как знала, что там есть люди и его подберут.

12 февраля возле станции "Парк Победы" сотрудник подземки нашел мальчика, завернутого в одеяло. Ребенка отправили в больницу. На следующий день мать была задержана. В отношении нее возбуждено дело об оставлении в опасности. Она полностью признала свою вину.