"Седьмое небо князя Голицына": Роскачество представило рейтинг лучших ликерных вин

Обновленный рейтинг ликерных вин, произведенных из российского винограда, представило Роскачество. Ликерные вина одна из самых давних традиций в истории российского виноделия последних 150 лет. И одна из самых успешных для виноделов России, хотя произвести такое вино совсем не просто. Впрочем, рейтинг Роскачества не рекомендуется лицам младше 18 лет для ознакомления.

Избранные из избранных

У категории ликерных вин в России непростая судьба: их высоко ценят зарубежные специалисты, а у российских они иногда вызывают скепсис из-за названий "портвейн", "мадера", а также традиции использования в технологии зерновых спиртов.

По итогам 2019 года 78% исследованных образцов получили соответствие повышенному стандарту Роскачества, набрав выше 78 баллов по стобалльной шкале. Но лишь несколько виноделен смогли войти в "Винный Гид России" по итогам 2019 года. Наибольшее количество вин для исследования, как и в прошлом году, стал Крым. Тогда был исследован 31 образец вин, а в рейтинг вошли 29. В 2019 году группа ликерных вин была расширена% было закуплено 50 образцов сладких и ликерных вин различных типов. В рейтинг из них вошло только 35.

На любой вкус

Ликерные вина объединяет эту достаточно разнородную по вкусовым параметрам и особенностям технологии группу способ производства, при котором вино крепят очищенным алкоголем. После чего выдерживают продолжительное время в дубовых бочках. Для производства ликерных вин требуются особые климатические условия. Это жаркий климат, продолжительная сухая осень, позволяющие винограда хорошо вызреть и набрать высокий уровень сахаров.

Исторически производство ликерных вин налажено в Крыму. Для производства вин с высоким содержанием сахаров подходит и юг Дагестана.

Безоговорочные лидеры

Два крымских предприятия с более чем столетней историей производства вин стали лидерами рейтинга в категории ликерных вин. Это 13 вин "Массандра" и 6 вин "Солнечная долина". Вина "Массандры" второй год подряд занимают весь пьедестал почета. Открытием этого года стали выдержанные ликерные вина из одного из самых древнейших городов на территории России – Дербента. Южный Дагестан славится давними традициями производства вин этого типа.

В "Винный гид России" представлены все типы ликерных вин по критерию цвета – красные, белые, розовые. Категория многообразна по содержанию алкоголя и сахара в винах, а также по срокам выдержки вин. Молодыми винами считаются те, что выдержаны от 2-3 лет, до марочных, которые выдерживаются в бочках 5-6 лет.

Лучшие из лучших

Высшую оценку дегустаторов заслужили вина с историей. Сладкие крепкие вина лучше всего раскрывают свой потенциал в процессе выдержки в бочках и бутылках, отмечает Роскачество.

Лучшим вином всего исследования балла стал "Мускат белый Южнобережный" производства ялтинской "Массандры". Он получил оценку на уровне "золота" международного конкурса – 87,46. За вино победитель нужно будет отдать 539 рублей. Кстати, занявшие топовые позиции три вина стоили 539, 887,5 и 529 рубля за бутылку.

В тройку также попали "Мускат белый красного камня" и "Седьмое небо князя Голицына".

История "Солнечной долины" начинается еще в XIX веке. Вина этого крымского производителя также были оценены по достоинству.

А старейшим вином исследования, которое можно найти в свободной розничной продаже, стало вино "Дербентское золотистое" от Дербентского коньячного комбината. Виноград для его производства был собран в далеком 1995 году.

В 2019 году закупочная стоимость вошедших в рейтинг образцов ликерных вин составила от 245 до 888 рублей за бутылку. Больше 1000 рублей на полке, как правило, стоят совсем уж раритетные коллекционные образцы, выдержка которых превышает 15-20 лет. В рейтинг попали вина торговых марок Inkerman, "Валерий Захарьин", "Коктебель".

Сравнение с предыдущим

Закупочная цена образцов для исследования 2018 года составляла от 339 до 660 рублей за бутылку. Занявшие топовые позиции рейтинга три вина стоили 660, 440 и 370 рублей соответственно. Рейтинг 2018 года с 87,71 балла из 100 стал "Токай Южнобережный" от "Массандры", произведенный из редких в России токайских сортов винограда фурминт и гарс левелю. Он же стал и самым дорогим ликерным вином.

В топ-10 лучших ликерных вин 2019 года лишь три перешагнули ценовую планку в 600 рублей за бутылку 0,75 литра. И лишь одно стоило дороже 800 рублей. Это серебряный призер исследования – "Белый мускат красного камня".

Максимальная сладость ликерных вин составляет до 21-30 миллиграммов сахара на литр, а максимальное содержание алкоголя может достигать 22%. К крепким ликерным винам с содержанием алкоголя от 16% и выше относятся хересы, мадеры, портвейны и кагоры. Хересы – это ликерные вина, созревание которых проходит под флером – пленкой, образующейся на поверхности вина определенными видами дрожжей. Выдержка мадер проходит в бочках при высокой температуре под открытым небом или в специальных теплицах – соляриях. К портвейнам относят выдержанные в бочках красные и белые крепленые вина. Также особую технологию производства производители применяют для кагоров. В отличие от хересов и мадер у этой технологии нет европейского прообраза. Поэтому этой значимой для российских покупателей категории Роскачество посвятит отдельный обзор.

Кроме того, для ликерных вин, имеющих статус Защищенного географического указания (ЗГУ) обязательная выдержка перед разливом в бутылки должна составлять не менее 18 месяцев.

Радуга сортов

Достаточно разнообразен сортовой состав ликерных вин, вошедших в "Винный гид России". Кроме различных типов муската, набирающего в условиях жаркого климата высокую концентрацию сахаров, крымские виноделы используют ряд автохтонов.

Ликерные вина высокого качества дает Кокур Белый, а также ряд красных автохтонов – Эким Кара, Джевад Кара. Для производства ликерных вин и Дагестане традиционно используются автохтонные сорта – Нарма, Гюляби, Аг Узюм. Некоторые из этих дагестанских сортов винограда сейчас практически утрачены, но по уровню коллекционных ликерных вин можно судить об их вкусовых качествах и потенциале.

Это стоит денег

"Вина такого стиля с длительной выдержкой в бочках во всем мире стоят куда больших денег, — отмечает руководитель экспертной группы Роскачества, заслуженный сомелье России Артур Саркисян. – За каждой такой бутылкой стоит многолетний труд и каждый год выдержки в бочках добавляет к цене вина".

Относительно низкие цены на ликерные вина в России объясняются двумя причинами. Во-первых, это нишевый продукт, любителей которого не так много. Такие вина пьют понемногу. Сейчас в моде сухие вина с невысоким содержанием алкоголя.

Во-вторых, в этой категории представлены вина под географическими названиями других стран – портвейны, хересы и мадеры. Продвинутый покупатель предпочтет porto из Португалии, а у более массового портвейна, скорее, ассоциируется с дешевым некачественным напитком с нижней полки магазина.

"Гораздо перспективней (и, кстати, дороже на полке) выглядят те же портвейны под российскими оригинальными названиями "Севастополь" винодельни Inkerman, "Черный полковник" из "Солнечной долины", — дает совет Артур Саркисян". — Не устаю повторять – в этой категории вин нужно развивать собственные винные бренды, а не копировать зарубежные".

Вино, шоколад, сыр, фрукты и орехи

"Большинство ликерных вин – это традиционный дижестив, не требующий гастрономического сопровождения, — поясняет Александр Ставцев, руководитель Ассоциации экспертов рынка ритейла, руководитель проекта Wine Retail. — Сладкий мускат высокого уровня – сам по себе отличный десерт".

Эксперты рекомендуют подавать такое вино лучше охлажденным до 10-12 градусов. Более крепкие красные вина рекомендуется пить при температуре 14-16 градусов. Дополнить их могут десерты с шоколадом, орехи, фрукты, сыры.

Крепленые вина с длительной выдержкой подходят для длительного хранения в бутылках даже дома. Нужно лишь хранить вино в горизонтальном положении в темном и не слишком жарком месте.

С рейтингом ликерных вин можно ознакомиться на сайте Роскачества.