Новый парк в Севастополе могут назвать именем Юрия Лужкова

В Севастополе может появиться парк имени Юрия Лужкова. Жители города обратились к депутатам Законодательного собрания с инициативой дать имя бывшего московского градоначальника одному из парков.

Напомним, что с 2002 по 2006 годы на западном берегу Стрелецкой бухты на чётной стороне улицы Фадеева при содействии Юрия Лужкова на средства мэрии Москвы были построены дома для военнослужащих Черноморского флота. Поэтому было предложено присвоить имя мэра Москвы будущему общественному пространству в этом районе. Парламентарии рассмотрели этот вопрос на заседании комитета Заксобрания города по градостроительству и земельным вопросам, сообщают "Вести Севастополь". Инициатива горожан была единогласно поддержана. Также поступило предложение установить в новом парке бюст мэра Москвы Юрия Лужкова.