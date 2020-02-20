Вести.net: вспышка коронавируса затормозит развертывание сетей 5G во всем мире

Опубликован новый прогноз о влиянии коронавируса на ИТ-отрасль во всем мире. Похоже, что сильнее всего вирус ударит по смартфонам и "умным" часам, а вот игровые приставки почти не пострадают. Аналитики компании TrendForce прогнозируют снижение производств смартфонов на 12%, что в итоге станет самым низким показателем квартала за последние пять лет.

Объясняют это тем, что цепь поставок деталей сильно пострадала из-за отсрочки возобновления работы на заводах и компаниям теперь предстоит пережить дефицит компонентов, например модулей камер. В целом эксперты TrendForce ожидают, что смартчасы, ноутбуки и "умные" колонки пострадают сильнее всего. Производство "умных" часов вероятней всего снизится на 16%.

Кроме того, может значительно замедлиться развертывание сетей 5G в Китае из-за большой потребности в оптоволоконных проводах в базовых станциях нового поколения связи. Дело в том, что несколько поставщиков оптоволоконных кабелей расположены в Ухане, регионе, где как раз возникла вспышка коронавируса. Вместе они создают 25% мирового производства оптоволокна. В отчете также отмечается, что производство игровых приставок тоже пострадало от вируса, но на создание консоли нового поколения это не должно сказаться. Объясняют это тем, что Sony PlayStation 5 и Xbox Series X будут запущены к началу праздничного сезона и ближе к концу года, а текущий спрос на PlayStation 4 и Xbox One уже упал из-за ожидания новых консолей.

Искусственный интеллект в смартфоне убережет пользователя от обнаженных селфи. Японская компания Tone представила Android-смартфон E20 с тройной камерой и экраном в 6 дюймов за $180, но это не самое главное его преимущество. Специально натренированная нейросеть смартфона анализирует снимки, которые делает пользователь и блокирует сохранение изображения в галерею, если алгоритм распознавания изображений разглядит обнаженку.

Идея разработки такого смартфона появилась после публикаций исследований, в котором около 90% девушек, рожденных после 80-го года признались, что хотя бы однажды сфотографировали себя обнаженной. Как заявлено на сайте компании, в первую очередь функция предназначена для родителей японских подростков. Смартфон Е20 может уведомлять мам и пап в случае если ребенок попытается сделать голое селфи или интимные снимки. Таким образом они могут быть уверены, что их дети не попадут в лапы извращенцев и не станут жертвами интернет-мошенничества. Речь идет о случаях, когда злоумышленник в социальных сетях знакомится с ребенком и уговаривает сделать откровенное фото, а потом этим же фото шантажирует его.