На выплату маткапитала в 2020-2022 годах дополнительно выделят 500 млрд рублей

На выплату маткапитала в 2020-2022 гг. потребуется дополнительное финансирование из бюджета в объеме свыше 500 млрд руб., отмечает Минтруд.

Правительство внесет изменения в паспорт федерального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей" и паспорт национального проекта "Демография". В 2020 г. на маткапитал дополнительно выделят 111,9 млрд руб., в 2021 г. — 193,1 млрд руб., в 2022 г. — 250,1 млрд руб.

В обновленный паспорт проекта "Финансовая поддержка семей" внесут предложения, озвученные президентом Владимиром Путиным в Послании Федеральному собранию. В частности, срок действия программы маткапитала продлят до 31 декабря 2026 г.

Право на получение маткапитала получат семьи, в которых с 1 января 2020 г. родился (усыновлен) первый ребенок (466 тыс. руб.). При рождении (усыновлении) второго ребенка размер материнского (семейного) капитала увеличится на 150 тыс. руб. (616 тыс. руб.).