Власти дополнительно выделят 5 млрд рублей на программу льготного автокредитования

Правительство внесло в Госдуму поправки в бюджет на 2020 г., согласно которым финансирование программы льготного автокредитования увеличат на 5 млрд руб., пишет "Коммерсантъ".

Сейчас в бюджете на эти цели предусмотрено 5 млрд руб. По расчетам Минпромторга, такое финансирование позволит продать с помощью льготного кредитования более 50 тыс. новых автомобилей.

На возмещение выпадающих доходов по льготным кредитам, выданным в 2015–2017 гг., выделено 10,5 млрд руб., из которых 5,5 млрд руб. пошли на покрытие старых затрат. Речь идет о государственном субсидировании кредитной ставки.

ВТБ поддерживает расширение финансовых условий программы льготного автокредитования. Размер госсубсидий останется прежним — 10% и 25%, а максимальная стоимость приобретаемого в рамках программы льготного автокредитования автомобиля составит 1 млн руб.