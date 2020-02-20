Старшина Тоцкого гарнизона получил жилищный сертификат на 17,5 миллионов

Военнослужащий из Тоцкого получил жилищный сертификат на 17,5 миллионов рублей. В канун Дня защитника Отечества рекордную сумму на жилье получил старшина Тоцкой мотострелковой бригады и многодетный отец Бахром Хидоятов.

Бахрому 49 лет, 25 из которых он на военной службе. Начинал службу в Таджикистане, участвовал в боевых действиях. Сейчас служит в военном оркестре в Тоцком гарнизоне, информирует ГТРК "Оренбург". У него шесть детей, старший сын пошел по стопам отца — начал военную карьеру. Выделенные деньги семья планирует потрать на улучшение жилищных условий, ведь маленькая квартира уже давно не вмещает большую семью. Однако отец семейства считает, что жилищный сертификат — это заслуга жены. "Я, по правде говоря, службой был занят. Все тяготы она терпела, воспитывала, в основном, всех детей сама. Войну прошел, а жена ждала", — вспоминает старшина Бахром Хидоятов.