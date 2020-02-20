Пациентка играла на скрипке, пока врачи делали ей операцию на мозге

В клинике лондонского Королевского колледжа провели операцию на мозге, во время которой пациентка играла на скрипке. Врачи прооперировали 53-летнюю скрипачку Дагмар Тернер, и уже через три дня после процедуры она смогла покинуть больницу.

В середине операции пациентку вывели из-под наркоза, чтобы врачи могли убедиться, что не затронули отделы мозга, отвечающие за движения рук. Хирурги смогли удалить опухоль, которая располагалась в опасной близости от этих отделов. Врачи знали, что возможность играть на скрипке очень важна для пациентки, поэтому сделали все возможное, чтобы ее сохранить.

"Скрипка – моя страсть. Я играю с 10 лет, – приводить слова Дагмар CNN. – Надеюсь, что скоро смогу вернуться в оркестр".

В головном мозге отсутствуют рецепторы, поэтому пациент может оставаться в сознании во время операции.

В 2014 году подобную операцию провели в одной из израильских клиник. Там прооперировали скрипачку, у которой начался тремор, и она не могла больше выступать. Во время хирургического вмешательства она тоже играла на музыкальном инструменте.