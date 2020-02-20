Пресечение призывов к насилию и агрессии: Путин поставил перед ФСБ задачи на 2020 год

"Я жду от вас оперативной работы по пресечению всяких призывов к агрессии и насилию", — заявил президент России Владимир Путин на заседании коллегии Федеральной службы безопасности в Москве. Участники заседания подводят итоги 2019 года и определяют главные задачи на 2020 год.

Глава российского государства поставил перед ФСБ задачи по пресечению любых проявлений национализма, религиозной вражды, призывов к насилию и агрессии, сообщает канал "Россия 24". Кроме того, он попросил контрразведчиков действовать надежно и эффективно, особое внимание уделяя защите информации о новейших системах вооружений, техники, перспективных военных и промышленных технологиях, а также создающих конкурентное преимущество для России инновационных научных разработках.

Владимир Путин подчеркнул, что активность зарубежных спецслужб в России не снижается.

Владимир Путин подчеркнул, что общее число преступлений террористической направленности продолжает сокращаться. В 2018 году их было девять, а в 2019 году – четыре. При этом, добавил президент, в позапрошлом году было предотвращено 36 таких преступлений, в том числе 34 теракта, а в 2019 году – уже 57.

Владимир Путин подчеркнул, что в Санкт-Петербурге в конце 2019 года были задержаны два сторонника "Исламского государства" (запрещена в России, как террористическая группировка), которые готовили кровавые теракта на новогодние праздники. Задержание прошло благодаря информации, своевременно поступившей из американского Федерального бюро расследований (ФБР).

"Безусловно, мы признательны нашим партнерам за такую поддержку, за профессиональную солидарность в борьбе с общей угрозой, — подчеркнул Путин свою признательность. — Безусловно, будем отвечать им тем же".