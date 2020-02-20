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20 февраля 202012:09

МВФ: Украина без реформ через 20 лет станет на 20 процентов беднее

EPA

Украине необходимо увеличивать рост ВВП на 6 процентов ежегодно 20 лет, чтобы достичь сегодняшнего среднего уровня европейских стран, прогнозирует Международный валютный фонд (МВФ).

По пессимистичному сценарию МВФ, экономика Украины будет расти по 1,5 процента в год, и украинцы через 20 лет станут на 20 процентов беднее.

Украине необходимо провести реформу экономики, правительства, судов, очистить страну от коррупции, разрешить продажу земли. В этом случае экономика Украины будет расти на 4 процента, а население станет богаче на 20 процентов, утверждают в МВФ.

Украина попала в число 18 стран мира, экономики которых сократились с 1990 по 2017 годы, напомнил представитель МВФ. Украина попала в список аутсайдеров, показав пятый с конца результат – в среднем "минус" 0,2 процента ежегодно.

Международная организация труда ожидает сокращения трудоспособного населения Украины на 1,2 процента каждый год до 2030 года. Из-за банковских махинаций Украина имеет 21 миллиарда долларов проблемных долгов, заявил ранее премьер-министр страны Алексей Гончарук.

"Это долгосрочный проект, невозможно завершить реформы в течение нескольких лет. Украина должна поддерживать эти реформы все 20 лет, надо терпение, чтобы хотя бы догнать соседей", – заявил постоянный представитель МВФ на Украине Йоста Люнгман в ходе макроэкономической дискуссии Американской торговой палаты в Киеве (цитата "Интерфакс").

В ЕБРР считают, что экономике Украине надо расти еще быстрее, чтобы догнать соседние страны. "Украине надо расти на 7% в год, чтобы догнать соседние экономики", – считает ведущий экономист по региону Европейского банка реконструкции и развития Димитар Богов.

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