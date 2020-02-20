Минтруд уточнил размер выплат на детей в возрасте 3-7 лет для малоимущих семей

Размер ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно составит 50% от размера прожиточного минимума ребенка, установленного в регионе за II квартал предыдущего года, отмечает Минтруд.

Право на получение пособия получат семьи, в которых доход на человека не превышает размера прожиточного минимума, установленного в регионе за II квартал предыдущего года.

Средний прожиточный минимум ребенка составил во II квартале 2019 г. 11004 руб., средний прожиточный минимум — 11185 руб.

В Послании Федеральному собранию президент Владимир Путин предложил ввести выплаты на детей в возрасте 3-7 лет для малоимущих семей. Нормативную базу по ежемесячным пособиям подготовят к июлю. Путин уточнил, что семья, которая обратится за выплатой до 31 декабря 2020 г., сможет получить пособия за весь 2020 г.