Топ-10 самых дорогих компаний Рунета

Эксперты Forbes назвали самые дорогие компании Рунета в 2020 году. Отмечается, что в этом году в рейтинг попали только те компании, которые не могли бы существовать без интернета ни в каком виде, то есть площадки интернет-торговли в рейтинг не вошли.

Ниже мы расскажем о 10 самых дорогих компаниях рунета.

1. Яндекс

Яндекс был основан в 2000 году, и на сегодняшний день стоимость компании составляет 14 640 миллионов долларов. Она предоставляет такие услуги, как поиск, реклама, сервисы, интернет-торговля, а также такси. В 2020 году компания стала самой дорогой компанией Рунета.

2. Mail.ru Group

Компания была основана в 1998 году, и на сегодняшний день ее стоимость оценивается в 5 285 миллионов долларов. Компания предоставляет такие услуги, как электронная почта, соцсети, игры, поиск и другие.

3. Avito

Avito была основана в 2007 году. Сегодня стоимость компании оценивается в 3 850 миллионов долларов. В 2020 году компания занимает третье место среди самых дорогих компаний Рунета.

4. QIWI

QIWI была основана в 2007 году. На сегодняшний день стоимость компании оценивается в 1160 миллионов долларов. Компания предоставляет платформу для платежных сервисов. Сайт компании – qiwi.com.

5. HeadHunter

HeadHunter является лидером среди сервисов по поиску работы не только в России, но также и в странах СНГ. Компания была основана в 2000 году. Сегодня ее стоимость оценивается в 1150 миллионов долларов. Она занимает пятое место в рейтинге.

6. 2Gis

На шестом месте – сервис геолокации 2Gis, стоимость которого оценивается в 320 миллионов долларов. Компания была основана в 1999 году. Сервис работает более чем в 130 городах.

7. Rambler Group

Стоимость Rambler оценивается в 305 миллионов долларов. В 2020 году компания занимает седьмое место среди самых дорогих компаний Рунета. Компания была основана в 2013 году. На сегодняшний день она предоставляет такие услуги, как реклама, онлайн-медиа и другие.

8. ivi

Сервис онлайн-видео ivi оказался на восьмом месте, его стоимость оценивается в 255 миллионов долларов. Компания была основана в 2010 году. Аудитория компании превышает 48 миллионов уникальных пользователей месяц.

9. Eruditor Group

Компания предоставляет услуги онлайн-рекрутинга и онлайн-образования. Она была основана в 2006 году. К настоящему моменту стоимость компании оценивается в 25и миллионов долларов, и она занимает девятую строчку рейтинга самы дорогих компаний Рунета.

10. Aviasales

Aviasales оценивается в 180 миллионов долларов. Компания предоставляет услуги в сфере путешествий. Она была основана в 2007 году, а в настоящий момент замыкает десятку самых дорогих компаний Рунета.