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20 февраля 202012:46

Правительство приняло программу ремонта ветхих мостов

Правительство приняло программу ремонта аварийных и ветхих мостов. В программу войдут более 2 тыс. объектов, финансирование составит 379,9 млрд руб.

Минтранс подготовил проект программы с учетом предложений регионов, МВД и РЖД. Речь идет о ремонте мостов протяженностью 115 тыс. погонных метров в 2020-2024 гг. в 81 субъекте России, отмечает ТАСС.

Однако Минтранс почти вдвое сократил программу, в нее вошли почти 2 тыс. объектов вместо намеченных ранее 3,9 тыс. объектов. Программа войдет в новый проект "Мосты и путепроводы" в составе нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

Программа предусматривает строительство 170 путепроводов на пересечении автомобильных и железных дорог в 36 регионах, на возведение путепроводов выделят 143 млрд руб.

Источниками финансирования программы послужат межбюджетные трансферты из федерального дорожного фонда, а также дополнительные доходы регионов от акцизов на нефтепродукты.

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