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20 февраля 202011:40

Суд США продлевает запрет на продажу криптовалюты от Telegram

Суд Южного округа штата Нью-Йорк продлил на неопределенный срок запрет на продажу цифровых токенов Gram для компании Telegram Group Inc.

Судья Кевин Кастел, рассматривающий иск комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) к Telegram, сообщил, что определит позже, в течение какого срока будет действовать данная мера.

Адвокат Александр Драйливски, представляющий интересы Telegram, отметил, что компания должна до 30 апреля выполнить свои обязательства перед лицами, которые ранее приобрели токены Gram. До конца апреля инвесторы будут ждать запуска блокчейн-платформы TON (Telegram Open Network), не требуя возврата средств. Кастел подтвердил, что ему известно об этом соглашении.

Представитель SEC в суде настаивал, что Gram следует считать ценной бумагой, адвокат – что Gram является криптовалютой. Telegram согласилась не продавать и не распространять каким-либо образом Gram до завершения слушаний 19 февраля, в октябре прошлого года, тогда договоренности обеих сторон по делу утвердил суд. 

Судебное разбирательство между SEC и Telegram началось осенью 2019 г. Американский регулятор добился запрета на выпуск Gram, запланированный на конец октября того же года. SEC считает Gram ценной бумагой и настаивает, что к ней нужно применять законодательство о ценных бумагах, в частности эмитент обязан раскрыть информацию о финансовом состоянии компании.

После проведения ICO, в ходе которого проект Павла Дурова привлек $1,7 млрд, комиссия сочла, что компания продала токены незаконно, поскольку Gram не зарегистрирован ни в одной юрисдикции, а у инвесторов нет доступа к финансовой истории компании. В январе суд удовлетворил прошение SEC о раскрытии Telegram данных о его банковских операциях до 26 февраля, поскольку комиссия доказала, что выпущенные токены продавались не только в рамках ICO, то есть фактически использовались как ценные бумаги.

В поддержку своих доводов SEC предоставила свидетельства того, что продажа токенов Gram велась даже после окончания основной части кампании с привлечением третьих лиц.

Так, SEC самостоятельно получила некоторые счета, согласно которым 20 июня 2018 г. компания Da Vinci Capital продала токены Gram фонду ITI Funds на более чем $2 млн, а компания Gem Limited — на €7,2 млн фирме Goliat Solutions и на $4,5 млн — Space Investments Limited в начале июля 2018 г. По мнению SEC, эта информация опровергает заявление Telegram о том, что предложение о продаже токенов проводилось на исключительных условиях.

В комиссии предполагают, что Telegram могла привлечь больше $1,7 млрд либо, наоборот, добирал указанную сумму с помощью услуг андеррайтеров. Так, в марте 2018 г. Telegram уведомил SEC, что привлек $850 млн от инвесторов. Фактически у компании на тот момент было только $490 млн, говорится в опубликованных документах. Как следует из показаний одного из топ-менеджеров Telegram, заявленные $850 млн — договоры купли-продажи.

В Telegram заявляли, что никогда не считали токен ценной бумагой. Но, как следует из опубликованных материалов (кроме заявления также опубликована переписка сотрудников Telegram как между собой, так и с инвесторами), команда компании говорила о Gram именно как о ценной бумаге. В электронных письмах для инвесторов представители проекта ссылались на "продажу Gram", а не на "продажу доли в праве на получение Gram", указали в SEC.

В марте 2019 г. сотрудник Telegram Шьям Парех в переписке с инвестором прямо назвал Gram "ценными бумагами" (securities), написав, что инвестфонд, запросивший 72,8 млн токенов, имеет "полное право на такие ценные бумаги", и употреблял это слово в дальнейшем.

Кроме того, в SEC выяснили, что в Telegram знали о том, что инвесторы ведут торговлю своими токенами на вторичном рынке. Более того, сами сотрудники компании интересовались ситуацией с ростом стоимости криптовалюты. Например, один из инвесторов писал советнику по инвестициям Telegram Джону Хайману, что токены выросли в цене с 60-70 центов до 70-90 центов в течение февраля 2018 г.

Решение запретить выпуск Gram противоречит заявлениям SEC о стремлении сотрудничать с разработчиками технологий, считают в Telegram. В документах компания указывает, что "решение регулятора раскритиковали как законодатели США, так и один из членов SEC". Telegram также обвинила SEC в том, что регулятор не сумел обеспечить понятное регулирование этой области и осудила ее за публикацию переписки между представителями Telegram и инвесторами.

Отвечая на претензию регулятора о формировании вторичного рынка Gram до запуска TON, Telegram заявляет, что прилагала усилия к пресечению перепродажи Gram. Например, она брала с инвесторов обязательство, что те не будут прямо или косвенно перепродавать криптовалюту до официального запуска платформы.

Инвесторы, как сообщал Forbes, решили не требовать возврата средств несмотря на перенос запуска криптовалюты. Интересы Telegram Group Inc. и принадлежащей ей TON Issuer Inc. представляет юрфирма Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom. В поданном фирмой ходатайстве Telegram Group Inc. и TON Issuer Inc. значатся ответчиками по иску, поданному SEC в суд Южного округа штата Нью-Йорк.

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