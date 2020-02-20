Российские разработчики создают мобильный радар для наблюдения за кораблями

Научно-исследовательский институт дальней радиосвязи создает мобильную станцию для поиска и слежения за надводными кораблями "Лагуна-М". Радиус действия РЛС достигает 200 морских миль, или около 370 километров, а сектор обзора – 120 градусов, сообщает пресс-служба концерн "РТИ".

Как поясняют разработчики, станция сможет в автоматическом режиме обнаруживать и брать на сопровождение до 200 кораблей. "Лагуна-М" работает в коротковолновом диапазоне, что позволяет ей видеть цели даже за горизонтом.

Еще одна особенность РЛС – новая легкая антенна, которую можно ставить просто на грунт, без фундамента.

В РТИ добавляют, что "Лагуна-М" пригодится как для контроля за зарегистрированными судами, так и для поиска браконьеров или контрабандистов.