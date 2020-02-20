Пассажир снял на видео жесткую посадку Ан-2 в Магадане

Момент аварийной посадки самолета Ан-2 спустя минуту после взлета из аэропорта Магадан-13 попал на видео. Запись сделал один из пассажиров рейса, следовавшего в Сеймчан.

Принадлежащий горнодобывающей компании самолет, судя по кадрам, не смог набрать высоту. На уровне примерно 10-15 метров над землей Ан-2 неожиданно "клюнул носом" и начал терять высоту. Во время жесткой посадки у самолета оказались разрушены фюзеляж и плоскости крыльев.

Всего на борту находились 14 человек, среди которых, по разным данным, два или три члена экипажа. Травмы получили семь человек, у пятерых диагностировали компрессионный перелом позвоночника.

Рассматриваются две версии произошедшего: технические неполадки и ошибка пилотов.