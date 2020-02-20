Украинский чиновник протаранил автомобиль злоумышленников и сбежал от нападавших. Видео

В понедельник на начальника инспекции по благоустройству городского совета Днепра напали в собственном гараже. Чиновнику удалось скрыться от злоумышленников на своем автомобиле.

Инцидент произошел в городе Днепр 17 февраля. Руслан Мороз въехал в свой гараж и собрался было выйти из своего автомобиля марки BMW, когда путь к отступлению ему преградила машина, из которой вышли четверо мужчин и побежали в помещение.

Чиновник не растерялся, включил заднюю передачу, нажал на газ, протаранил легковушку злоумышленников и на полных парах поехал к ближайшей заправке, попутно вызывая полицию.

Какое-то время нападавшие двигались за ним, но вскоре пропали. Полицейские объявили план "Перехват", однако, как сообщает издание "Информатор", успеха он не принес.

К настоящему времени злоумышленники не найдены, а причина нападения не озвучивается.