Новейший российский фрегат вышел на испытания в Баренцево море

"Адмирал Касатонов" приступил к следующем этапу государственных испытаний. В этот раз новейший фрегат должен проверить свою радиолокационную систему. Четыре бомбардировщика Су-24 облетят корабль, сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Северного флота.

Ранее Министерство обороны России опубликовало видео испытаний вооружения корабля. В частности, стрельбу из 130-миллиметровой артиллерийской установки А-192 и 30-миллиметровых орудий системы противовоздушной обороны "Палаш".



Новейший российский фрегат "Адмирал Касатонов" – это второй корабль проекта 22350. Первый, "Адмирал Горшков", уже передан Северному флоту.

Длина фрегата составляет 135 метров, водоизмещение – 5 тысяч тонн, а предельная скорость достигает 53 километров в час. Основное вооружение "Адмирала Касатонова" - ракетные комплексы "Калибр" и "Оникс". Вместе с ЗРАК "Палаш" противовоздушную оборону обеспечивает ЗРК "Полимент-Редут".